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    網友玩瘋吉卜力風AI圖！ OpenAI執行長急喊：請大家冷靜

    OpenAI執行長奧特曼將自己X平台頭像換成吉卜力風格圖片。（擷取自Sam Altman X）

    OpenAI執行長奧特曼將自己X平台頭像換成吉卜力風格圖片。（擷取自Sam Altman X）

    2025/03/31 11:27

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國OpenAI的ChatGPT近日推出新圖像生成功能，引發全球狂潮，網友紛紛用自己照片大玩吉卜力風（Ghibli）AI圖，並分享在各大社群。但由於使用人數激增，除引發侵權爭議，ChatGPT系統也出現速率限制，無法生成圖片，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）30日發文向用戶們求饒，呼籲大家冷靜。

    這一風潮最初由奧特曼開始，他將生成的圖片設定為自己X帳號的頭像；隨後，包括臉書（Facebook）、Instagram、Threads與X等各大社群平台都被這一波吉卜力風格圖洗版，大量網友透過ChatGPT「吉卜力風格指令」，短短不到2分鐘，就能將自己的照片轉換成1張超像宮崎駿大師畫風的照片。

    不過，由於這股跟風擴散得太快，OpenAI負荷超載，執行長奧特曼在X發文，「請大家先冷靜下來，暫時先不要生成圖片了，現在的情況太瘋狂，我們的團隊需要睡覺。（can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep）」

    OpenAI執行長Sam Altman。（彭博）

    OpenAI執行長Sam Altman。（彭博）

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