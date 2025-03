網友玩瘋吉卜力風AI圖！ OpenAI執行長急喊：請大家冷靜

OpenAI執行長奧特曼將自己X平台頭像換成吉卜力風格圖片。(擷取自Sam Altman X)

2025/03/31 11:27

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國OpenAI的ChatGPT近日推出新圖像生成功能,引發全球狂潮,網友紛紛用自己照片大玩吉卜力風(Ghibli)AI圖,並分享在各大社群。但由於使用人數激增,除引發侵權爭議,ChatGPT系統也出現速率限制,無法生成圖片,OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)30日發文向用戶們求饒,呼籲大家冷靜。

這一風潮最初由奧特曼開始,他將生成的圖片設定為自己X帳號的頭像;隨後,包括臉書(Facebook)、Instagram、Threads與X等各大社群平台都被這一波吉卜力風格圖洗版,大量網友透過ChatGPT「吉卜力風格指令」,短短不到2分鐘,就能將自己的照片轉換成1張超像宮崎駿大師畫風的照片。

不過,由於這股跟風擴散得太快,OpenAI負荷超載,執行長奧特曼在X發文,「請大家先冷靜下來,暫時先不要生成圖片了,現在的情況太瘋狂,我們的團隊需要睡覺。(can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep)」

can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep — Sam Altman (@sama) March 30, 2025

OpenAI執行長Sam Altman。(彭博)

