邱建富宣布下週退出民進黨 以無黨身分參選彰化縣長

前彰化市長邱建富拍了全新的形象照，決定下星期宣布對出民進黨。（邱建富提供）

爭取民進黨彰化縣長提名未果的前彰化市長邱建富，今天（4日）宣布他已經準備好了，將於下星期退出民進黨，以無黨身分參選彰化縣長，強調有把握贏得勝選，才會決定離開從39年前民進黨創黨就加入的政黨。

民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月表示，尊重邱的決定，也請審慎考慮，避免一世英名毀於一旦。

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邱建富指出，他今天已拍好年輕人最愛的韓式形象照，因為自從他說要選到底後，有人說他的看板還有民進黨的黨徽，根本就是說說而已。他為了證明他是玩真的，他今天拍好全新的形象照，下星期就要掛上全新、沒有黨徽的看板，也會宣布退出民進黨。

他強調，他堅持退黨參選的理由，就是他有把握勝選，他絕對不是「背骨」。如果國民黨是提名立委謝衣鳳或是曾任副縣長的洪榮章或是柯呈枋，這就是一場藍綠對決的選戰，他也不會出來參選，因為這沒有機會贏，出來選就是歷史的罪人。

但如今國民黨提名律師魏平政，他認為魏平政民調落後民進黨提名的立委陳素月20多%，因此他評估他有機會當選，決定放手一搏。

針對有人認為是民進黨的對手陣營力勸邱建富參選，就是要拉民進黨下來，對此，邱建富嚴詞否認，完全沒有這回事，根本沒有國民黨人士來接觸他。而以前民進黨也有退出民進黨或是脫離民進黨而當選的例子，一個就是台南市時任立委許添財，一個就是退黨參選、也當選的南投縣長彭百顯。

由於民眾黨前立委蔡壁如也是掛上看板又宣布不選，邱建富強調，兩者完全不同，蔡壁如是形勢比人強，既未經營地方，民調也輸給魏平政。他不一樣，他有基層的實力，有信心打贏選戰。

前彰化市長邱建富拍了全新的形象照，決定下星期宣布對出民進黨。（邱建富提供）

民進黨彰化縣長參選人陳素月表示，尊重邱建富的決定。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣長參選人陳素月（圖中）表示，尊重邱建富的決定。（記者劉曉欣攝）

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