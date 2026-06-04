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    首頁 > 政治

    陸委會首度祭出禁令 不准台東縣長饒慶鈴參加「海峽論壇」

    2026/06/04 17:06 記者陳鈺馥／台北報導
    台東縣長饒慶鈴。（資料照）

    台東縣長饒慶鈴。（資料照）

    第18屆「海峽論壇」6月13日將在廈門舉行，中共邀請台灣有關政黨代表參加，國民黨將派副主席張榮恭率團出席。陸委會發言人梁文傑今日宣布，禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動；據悉，台東縣長饒慶鈴已向移民署申請赴中，政府將不會核准。

    梁文傑在陸委會記者會指出，中共將於6月中旬舉行海峽論壇，鑑於此一論壇是中共對台統戰平台，為因應中共藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透，政府對海峽論壇的政策立場如下：

    一、禁止在台辦理海峽論壇相關活動，也不得與中方合作辦理。

    二、禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動。

    三、禁止推動消滅中華民國的一國兩制台灣方案或民主協商等活動。

    四、我們提醒國人注意，遵守兩岸條例以及相關規範，避免觸法。

    五、提醒國人注意赴中人身安全風險。

    六、我們呼籲各界和政黨不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰工具。

    關於今年首度禁止地方政府人員參加，梁文傑回應，管制的範圍是公職人員和公務人員。現在中華民國公職及公務人員去中國都須經過准許，所以凡是要跟我們申請參加海峽論壇的，我們是一概不會准許。

    梁文傑說明，當然也是因應中共目前對台的滲透行為，海峽論壇眾所皆知是中共最大型的對台融合統戰的一個平台，政府當然對此要有所因應。

    針對國民黨將派張榮恭率團參加，梁文傑進一步說，國民黨要去的人員，並不在政府管制的人員當中，所以他們不需跟我們申請。但還是呼籲各政黨不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰工具。目前有一些單位跟我們提出申請，我們是不會准許的。

    據了解，目前已有台東縣長饒慶鈴向中央申請赴中國參加海峽論壇，亦有地方政府人員、學校行政人員申請要去，陸委會今日政策宣布後，主管機關將正式回覆，全部都不會核准。

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

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