實戰化訓練 海馬士下週首度戰術區域實彈射擊

據了解，陸軍五八砲指部的建置武器海馬士多管火箭系統，下週將首度於戰術區域，也就是台中甲南海灘實施實彈射擊。圖為2025年上半年「精準飛彈射擊」操演中，首度在台灣射擊美製「海馬士」多管火箭系統。（資料照）。

為強化戰力，國軍持續深化實戰化訓練。據了解，陸軍五八砲指部的建置武器海馬士多管火箭系統，下週將首度於戰術區域，也就是台中甲南海灘實施實彈射擊，並協同雷霆2000多管火箭、拖式飛彈、彈簧刀無人機演練，全面驗證中部防區多層次反登陸火力與作戰地境經營。

共軍近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，並在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

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據了解，陸軍十軍團五八砲指部的海馬士（HIMARS）多管火箭系統，下週將首度於戰術區域，也就是台中甲南海灘區域實施實彈射擊，屆時將與雷霆2000多管火箭系統、M109A2、M110A2自走砲、拖式二B及二A飛彈、彈簧刀無人機協同作戰，全面驗證反登陸多層次火力。

軍方人士指出，以往新興武器多於屏東九鵬基地等處實施，此次移師台中大甲溪的甲南海灘戰術位置，重點在強化「現地戰術」、貼近實戰背景；除了十軍團外，包括八軍團、東部地區均實施重砲射擊（六軍團將於月底執行），目的在於讓部隊熟悉各自的作戰地境，透過在防區內關鍵灘岸、前線陣地現地操演，能讓官兵實質掌握地形地貌、氣候、風向等，將戰術想定與防衛地境深度結合。

根據規劃，下週甲南的實彈射擊，將兼顧長、中、短程火力網的整合。除海馬士外，國造雷霆2000多管火箭系統也將實施大面積壓制射擊；傳統建制火砲則由M109A2、M110A2自走砲擔綱，對進犯敵軍實施攻擊。針對近岸目標，也納入具備頂攻能力的拖式二B（TOW 2B）及拖式二A反裝甲飛彈，藉多型反裝甲武器交織演練，驗證第五作戰區聯合作戰。

國防部智庫、國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲分析，台中甲南海灘腹地寬廣，適合敵軍營級以上兵力登陸，與台中港、台中清泉崗機場構成防衛三角。在此實施戰術區域射擊，除能強化關鍵地境防禦、防制敵軍奪取要港進行「行政下卸」（不必搶灘，而是攻占現有港埠設施）外，更與北部「八里海灘、台北港、淡水河口」及南部「喜樹海灘、台南港、台南機場」呼應，皆是國軍必須固守的「紅色沙灘」戰略要地。

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