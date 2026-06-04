轟扭曲洪慈庸是叛徒 卓冠廷再回應「指教」：支持黃國昌值得嗎？

新北市議員卓冠廷拿本報當時的新聞為證，當天清晨4點北市警局就開始清場，洪慈庸在現場僵持，後續才被勸離。（擷取自「卓冠廷」臉書）

民眾黨主席黃國昌發表新書《向光前行》，提到2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭時，凌晨他張開眼睛後，「Freddy不見了，洪慈庸不見了」。新北市議員、洪慈庸的丈夫卓冠廷昨在臉書為當時剛流產的妻子抱不平，怒批黃國昌扭曲洪慈庸後，今再回應網路各界「指教」，籲指教者捫心自問「支持黃國昌是不是一件值得的事情？」

黃國昌在新書寫道：「大約凌晨四點左右，我也許是累了，閉目養神一會兒。當我再張開眼睛時，發現身邊空了。Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。

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卓冠廷昨在臉書發文，怒批黃國昌居然有臉將這件事拿出來扭曲，把洪慈庸寫成一名叛徒，他真的難以想像，他拿本報當時的新聞為證說，當天清晨4點北市警局就開始清場，洪慈庸在現場僵持，後續才被勸離，黃國昌起初衝凱道，沒有跟戰友討論，想衝就衝，洪慈庸還是陪著一起待到最後才被清場，「黃國昌的閉目養神，是把良心都閉起來了嗎？」

卓冠廷看了網路上針對8年前事件，以及慈庸身體狀況的「指教」，他今再發文（https://www.facebook.com/share/p/18oRWD1BdN/）說，有人說慈庸2018年1月6日明明就受訪說「沒有身孕」，他回應「是的，慈庸小產了，沒有身孕。怎麼了？」有人說，慈庸前幾天還有在國會質詢，他回應「是的，慈庸無論不適還是懷孕時期，都沒有缺席立法院工作，怎麼了？」有人說，小產是很私人的事情，卓冠廷怎知道？他回應「是的，我是她先生，我知道，怎麼了？」

卓冠廷說，這幾個質疑不管多荒謬，有改變黃國昌明知戰友小產身體不適卻還在8年後出書抨擊她搞消失的事實嗎？有改變黃國昌扭曲別人來營造自己孤獨英雄形象的事實嗎？有改變洪慈庸即便身體不適，仍然跟著黃國昌待到最後被清場的事實嗎？

他強調，慈庸是大人，是獨立的個體，她自己都沒主動講過這些事，今天把當年的真相還原，不就是因為黃國昌自己扭曲事實、踐踏別人，形容成「雨夜的背叛、總統府前的決裂」，藉以來墊高自己嗎？

民眾黨主席黃國昌在新書寫道：「大約凌晨四點左右，我也許是累了，閉目養神一會兒。當我再張開眼睛時，發現身邊空了。Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。（擷取自「卓冠廷」臉書）

網路社群對卓冠廷就洪慈庸8年前流產一事提出「指教」。（擷取自「卓冠廷」臉書）

網路社群對卓冠廷就洪慈庸8年前流產一事提出「指教」。（擷取自「卓冠廷」臉書）

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