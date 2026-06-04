太敏感？奚夢瑤婚宴穿「香奈兒1989禮服」 中媒狂擠六四前夕報導

大批中國媒體擠在六四前夕，報導在法國補辦婚禮地中國超模奚夢瑤，婚禮晚宴換上一套「香奈兒1989年古董禮服」。（圖擷取自中國微博，本報合成）

澳門賭王何鴻燊鴻燊四房兒子何猷君，6月1與中國超模奚夢瑤在法國補辦婚禮，2人事後陸續曬出當日奢華穿搭、夢幻婚禮現場照，截至今（4）日仍不斷登上中國各大社群平台熱搜。唯獨奚夢瑤在宴會時換上香奈兒（Chanel）1989年古董禮服，疑似因為數字組合「太敏感」，沒有任何中國媒體詳細提及。

據悉，「奚夢瑤古董高定裙」、「奚夢瑤婚禮落淚神圖」、「奚夢瑤曬照感謝婆婆」、「奚夢瑤晚宴古董高定裙」、「奚夢瑤的項鏈是四太珍藏」、「奚夢瑤戴了婆婆的珍珠項鏈」、「奚夢瑤戴了婆婆的珍珠發夾」等字條，輪流在6月1日到4日，登上中國微博熱搜排行榜，合計累積近2億的閱讀量，吸引大批中國媒體爭相報導。

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其中，「奚夢瑤古董高定裙」、「奚夢瑤晚宴古董高定裙」等字條，在6月3日被許多中國媒體大肆報導、無數中國網紅與網友討論。綜合中媒報導，中國知名時尚雜誌《時尚芭莎》（Harper's Bazaar）旗下時尚電子刊物《MiniBAZAAR》介紹，奚夢瑤在婚後晚宴中，換上一套來自香奈兒1989年的春夏古董高級定制禮服。

今日（6月4日）任何在微博發布有關「奚夢瑤古董高定裙」的中媒報導，皆未出現「Chanel 1989年」等關鍵字，僅部分人氣時尚博主在今日發文分享時，有直接再貼文寫出來。

據悉，中共政府在六四前夕，會將「64」、「1989」、「戰車」、「蠟燭」、「坦克」、「小紙船」、「6月6日」、「瘋狂星期四」等關鍵字或圖片，列為所有中國社群平台的敏感違禁詞，違者會導致帳號被禁言或整個刪除。

另據中媒指出，奚夢瑤出生於1989年的中國上海市黃浦區，因此特別挑選一套與自己同年誕生的高定禮服在婚宴上穿，手上還配戴百達翡麗（Patek Philippe）手錶。值得一提的是，奚夢瑤在婚宴當天頸間疊戴的多層澳白珍珠項鏈，是婆婆梁安琪的私人珍藏，奚夢瑤今日特別發文感謝婆婆，相關文章登上中國微博熱搜冠軍。

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中國人氣時尚博主今（4）日下午發文介紹奚夢瑤婚禮穿搭，並且公然寫出被中共列為今日敏感違禁詞之一的「1989」。（美聯社資料照、圖擷取自中國微博「高定bot」，本報合成）

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