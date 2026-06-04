捷克總理不准搭專機 韋德齊「簡單帶背包行李箱」搭直飛航班來台

捷克參議院議長韋德齊4日表示，此行訪台籌備階段確實遇到困難，由於捷克政府不准他們搭專機訪台，他們便「簡單地帶著背包與行李箱」，搭乘台北布拉格直飛定期航班來台。（記者塗建榮攝）

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）本月1日至4日訪台，行前傳出捷克總理巴比斯不批准韋德齊搭專機訪台一事。韋德齊今（4）日表示，此行籌備階段確實遇到困難，由於捷克政府不准他們搭專機訪台，他們便「簡單地帶著背包與行李箱」，搭乘台北布拉格直飛定期航班來台。

外交部今日下午舉行捷克參議院議長韋德齊訪團訪台記者會。

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韋德齊致詞表示，他此行是應立法院長韓國瑜邀請，以及捷克參議院全體大會中跨黨派議員們通過的決議來台。他說明，參議院全體大會是捷克參議院最重要的會議，在68名出席參議員中，有54人投票贊同他訪台，進一步發展台捷關係。

韋德齊坦言，此行在籌備階段確實遇到一些困難，由於捷克政府不提供訪團專機，他的小團隊與涵蓋企業領袖、學界代表等40人訪團一同搭乘華航執飛的台北布拉格直飛航班來台。感謝訪團的企業家及學界代表等，即便遇到變化及困難，也不受影響，願意與他一同訪台。

韋德齊指出，目前華航每週直飛台北布拉格的定期航班共有4班，星宇航空8月起將新增每週3班，可以說台北與布拉格之間，每天都有1班直飛航班，相當於台北法蘭克福之間的航班數量。

林佳龍致詞也表示，6年前韋德齊訪台時，期待台灣與捷克能有更便利的直航連結，如今已逐步實現。在華航的增班與星宇航空加入後，今年底就可以天天飛往布拉格。這也將促成雙邊的觀光、商務、文化與人民交流更便利，是台捷關係持續深化的關鍵基礎。

林佳龍說，他自己半年內也多次前往捷克，甚至帶著家人同行；這是台捷人民可以共享的友誼成果。今年陸續會有一週7天、天天直航的班機，可以說「天天布拉格」，希望大家可以多多去訂票，歡迎國人多利用直航，到布拉格、到捷克旅遊、交流、投資，讓台捷人民更靠近。

林佳龍表示，台灣身處亞太地區的重要位置，致力於捍衛民主、自由、人權與法治價值，捷克與台灣有著共同的理念與目標，相信透過這次訪問，不僅能加深台捷雙方的交流，也將對區域和平穩定釋放正面訊息。

記者會結束前，林佳龍特別向韋德齊自我介紹，他過去也曾擔任過交通部長，並熱情地將會場擺設的華航、星宇飛機模型贈與韋德齊；韋德齊也開心地高舉2台模型機。

外交部長林佳龍（左）將會場擺設的華航、星宇飛機模型贈與捷克參議院議長韋德齊（右），韋德齊也開心地高舉2台模型機。（記者塗建榮攝）

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