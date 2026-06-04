紐西蘭國會訪台遭中國禁止入境 紐議員強硬回應：為了民主願意付出代價

5月4日至8日，紐西蘭4名跨黨派國會議員組成「跨黨派台灣友誼小組」訪台，與蕭美琴副總統合影。（總統府提供）

紐西蘭跨黨派國會議員上個月組成「跨黨派台灣友誼小組」訪台，此舉引來中國不滿，4位訪台議員隨後遭中國禁止入境一年，但中國聲稱，若致歉可以暫緩或取消禁令。不過，其中一位議員強硬回應，稱將繼續依自身價值行事，若後果是被禁入境中國，「我願意付出這個代價」。

綜合外媒報導，中國大使館已通知紐西蘭國會，包括國家黨籍首席團長普格（Maureen Pugh）議員、勞工黨籍共同團長韋伯（Duncan Webb）議員、行動黨籍麥克魯（Laura McClure）議員，以及第一黨籍威爾森（David Wilson）議員，均遭中方列入禁止入境名單。此舉是紐西蘭議員首次遭遇制裁。

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對此，遭禁的4位議員強硬回應。麥克魯表示，道歉要求簡直是侮辱，她不會道歉。韋伯也回應，身為國會議員，紐西蘭重視民主制度和與國外夥伴合作的權利，且有義務對選民負責。他也在聲明中表示，「我會繼續依照我們的價值行事，包括尊重民主制度、結社自由，以及與世界各地夥伴進行建設性往來的權利。如果這麼做的代價是被中國禁止入境一年，我願意付出這個代價。」

不過，中國向來是紐西蘭最大的貿易夥伴，此舉也凸顯了雙方在外交上的兩難。

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