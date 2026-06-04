最大境外勢力！中國股市六四收盤雙雙出現「超毛數字」 14年前更恐怖

上證指數和上海A股6月4日這天收盤同時出現跌幅「0.64%」的數字。圖為上海證券交易所。（法新社）

今天（4日）是「天安門事件」37週年紀念日，雖然中共極盡所能加強資訊封鎖和政治審查，不讓任何能夠聯想到六四事件的元素出現，但中國股市竟然恰巧在這天上演「超毛」巧合！上海證券交易所綜合股價指數（SHI）和上海A股指數（SHA）今日收盤同時出現跌幅「0.64%」的數字，讓人不禁起雞皮疙瘩。

根據《Yahoo!股市》提供的中國股市數據，今天港股和陸股幾大核心指數整體呈現全面下跌的走勢（除了上海B股微幅上漲），值得注意的是，上證指數收盤報4057.78點，下跌26.19點，跌幅0.64%；上海A股收盤報4255.27點，下跌27.49點，跌幅也是0.64%。

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每年只要到6月4日，中國「網管」們都會展開高強度的「敏感詞防禦戰」，除了最基本的禁止「8964」這串數字出現，蠟燭圖標、戰車貼圖等容易聯想到當年這樁慘劇的元素，也都會被嚴防死守，但今年他們萬萬沒有想到，最強大的「境外勢力」居然是自家的上海證券交易所，上證指數和上海A股不僅下跌，還同時出現「64」，精準踩中了審查機制的紅線。

其實這已經不是第一次出現這種「詭異巧合」。2012年的6月4日，上證指數開盤價為2346.98點，乍看沒什麼，但網友們馬上就發現這組數字倒過來念舊是「89.64」；不僅如此，當天收盤好死不死「下跌了64.89點」，這一幕直接導致「上證指數」4個字在微博被封鎖了整整3天。

上證指數和上海A股6月4日這天收盤，同時出現跌幅「0.64%」的數字。（圖翻攝自Yahoo!股市）

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