脫北正妹爆北韓「歡樂組」選拔內幕！17歲被令全裸讓男醫檢查

金瑞雅（左）近日在另一名女性脫北者韓松伊（右）經營的YouTube節目中，揭露北韓「歡樂組」選拔過程。（取自YouTube頻道「脱北少女ソンイtv」）

女性脫北者金瑞雅（音譯），近日在另一名女性脫北者韓松伊（音譯）經營的YouTube節目中，揭露北韓「歡樂組」選拔過程，並提到自己17歲時就被迫脫光衣服讓男醫檢查，節目播出後引發討論。

據傳「歡樂組」負責為北韓最高領導階層提供接待與侍奉。據《Korea Wave》報導，金瑞雅在節目中透露，選拔從學生時期就開始。黨中央的幹部們會前往學校，挑選出身高較高，且容姿端麗的女學生。當時還是學生的金瑞雅，也是其中被選上的一員。

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金瑞雅指出，大約從17歲開始，她每週必須前往黨的設施一次，讓幹部確認。她回憶道，當時並沒有具體的業務工作，主要目的只是讓幹部們進行「容貌確認」。當時她還覺得「不用讀書就像是一種特權一樣。」

隨著下一階段到來，金瑞雅與其他從全國各地挑選出來的10名左右女性，一同被移送至平壤的醫院，接受嚴格的身體檢查。金瑞雅表示，當她第一次去婦產科，被命令脫下衣服時，感到非常羞恥，因為醫生是男性，「當時內心產生了極大的抗拒感。」不過另一方面，她也坦言當時心中多多少少抱有一種「自己是被選中的人」的驕傲感。

金瑞雅指控，「歡樂組」的體制至今依然存在。她談到當時被選為候補生的恐懼表示：「在北韓實際上是不可能拒絕當局命令的。如果拒絕，內心就會充滿可能會被驅逐出平壤的恐懼。」而當時為女兒安危擔憂的雙親，也因為害怕受到處罰，連向周遭商量求助都辦不到。金瑞雅吐露了當時的心境：「我甚至想過，就算自己犧牲，只要家人能幸福生活不就好了嗎？」

對此，韓松伊也表示：「由於無法接觸到外界資訊，有時候當事人會把被選入歡樂組這件事，當成一件很特別、很光榮的事來接受。」

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