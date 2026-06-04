2泰男誤食「致命毒菇」嘔吐慘死 官員曝：無藥可救

兩名男子誤食毒菇死亡。（擷取自Thaiger）

泰國西北部梅宏順府（Mae Hong Son）近期有兩名男子前往森林採集野菇後帶回家食用，沒想到竟誤食毒菇，兩人先後出現劇烈嘔吐、腹瀉等症狀，儘管緊急送醫搶救，最終仍不幸喪命。當地衛生單位指出，毒菇目前沒有解毒藥，一旦誤食恐危及生命。

根據泰媒《Thaiger》報導，隨著雨季降雨增加，大量野菇開始生長，吸引不少民眾前往採摘。當地村長旺斯恩（Janeng Wansueng）表示，首名誤食毒菇的死者為38歲男子，他於5月27日前往附近森林採菇，返家後自行料理食用，不久便出現嚴重嘔吐與腹瀉症狀。男子起初被送往當地醫院治療，但病況持續惡化，後續轉送其他醫院搶救，仍不幸身亡。

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6月2日，另一名45歲男子同樣食用了來自相同區域採摘的野菇，隨後出現劇烈噁心、嘔吐等症狀。醫護人員緊急將他轉送至清邁的大醫院治療，但最後仍回天乏術。

當地衛生局步調查，兩名死者誤食的極可能是俗稱「白毒鵝膏」（White Death Cap） 或當地知名劇毒菇類「Ra Ngak」。由於這兩種毒菇外觀與當地常見、可安全食用的菇類「Hed Khai Han」十分相似，因此推測兩人是在辨識錯誤的情況下誤食致命毒菇。

衛生局警告，雨季期間許多毒菇會與食用菇混雜生長，即使是經驗豐富的採菇者，也可能因外觀過於相似而誤判。官員強調，部分毒菇會對肝臟、腎臟等重要器官造成不可逆損傷，目前尚無特效解毒藥物，死亡率相當高。

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