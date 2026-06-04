影片曝光！世新校長畢典喊「趕快結束自己」網熱議 校方發聲明澄清

世新大學校長陳清河。（擷取自世新大學YT）

世新大學校長陳清河近日在畢業典禮致詞時，因一段話「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了」引發輿論譁然。校方今透過聲明澄清，校長的本意是希望畢業生培養韌性，並對引發疑慮表達理解與尊重。

世新大學5月30日舉辦114學年度畢業典禮，在晚間的碩博班場次中，陳清河致詞分享自我管理的經驗，並提醒畢業生進入職場後，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了。」

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校方今（4）日在官網發布聲明，解釋陳清河當天致詞分享自我管理的經驗，本意是希望畢業生在面對未來職涯挑戰與環境變化時，能培養面對壓力與挫折的韌性，並在工作與生活之間取得平衡，照顧好自己的身心健康。

校方強調，學校始終相信教育是協助學生建立獨立思考與探索自我的能力，珍視每一位同學的聲音。校方感謝所有關心此事的師生、校友與社會大眾，未來將持續傾聽各方意見，努力營造更友善、包容且重視身心健康的校園環境，並祝福所有畢業生帶著勇氣迎向未來，也別忘了照顧好自己。

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