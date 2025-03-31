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    再冷2天！清明連假初期感受舒適 週六恐再轉雨

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/03/31 11:03

    〔記者林志怡／台北報導〕近期各地感受寒冷且有雨，讓人擔心即將到來的清明連假也要泡湯。中央氣象署指出，今明2天北台灣整日濕冷，其他地區早晚也有冷意，週三起各地將逐漸轉晴，週四連假首日就會恢復為多雲到晴，且白天氣溫都在20度以上，感受相對舒適，但週六後可能再有雲系靠近，影響台灣氣溫與降雨。

    中央氣象署預報員謝佩芸說明，今明2天同時受到大陸冷氣團及華南雲雨區影響，各地有雨，且北台灣天氣整日濕冷，白天氣溫僅16至17度，日夜溫差不大，其他地區早晚也有明顯的冷意，但中部、花蓮白天氣溫可達20至22度，南部地區有機會達到25度以上，民眾南來北往務必注意溫差。

    此外，由於華南雲雨區持續通過台灣上空，今日各地天氣不穩定，尤其中部以北、東半部地區降雨較明顯，氣象署已對基隆北海岸、東北部、南投、花蓮交界山區等發佈大雨特報，明日雖降雨較今日趨緩，但北部、東半部地區、中南部山區仍有短暫雨。

    謝佩芸說，週三、週四各地水氣逐漸減少，且大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫逐日回升，其中週三基隆北海岸、東半部仍有局部降雨，西半部山區有零星雨，北部地區回升至近20度，其他地區則可達到20度以上，但夜晚、清晨仍相對寒冷。

    針對清明連假天氣，謝佩芸表示，週四、週五各地將轉為多雲到晴的好天氣，僅東半部地區有零星雨，各地白天氣溫都在20度以上，感受相對舒適，但日夜溫差明顯，連假後期則因台灣上空有雲系通過，白天氣溫可能稍微降低，但變化幅度不太明顯，至於降雨相關影響仍有待觀察。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    陸上強風特報。（圖為中央氣象署提供）

    陸上強風特報。（圖為中央氣象署提供）

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