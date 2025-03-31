轟藍白擋租金補貼被批說謊 劉世芳：刪凍都會影響

內政部長劉世芳。（記者林哲遠攝）

2025/03/31 11:11

〔記者林哲遠／台北報導〕內政部長劉世芳昨在「人民是頭家」全台政策宣講時提及，租金補貼政策獲得超過7成民眾支持，卻仍遭國民黨與民眾黨阻擋，這已經不是監督政府，而是犧牲人民福祉。此言論引發國民黨團不滿怒斥劉說謊，劉世芳今日在立院受訪時強調，她宣講時提到凍結200億，是指去年底送出預算書時的狀況，並強調目前租屋補助已達到76萬戶，無論是刪除或凍結都會影響。

劉世芳拿出國土署送出的114年度預算書，她說明，國土署有召開將近10次記者會，預算書中所提400多億預算，但民眾黨團總召黃國昌在內政委員會提出「114年度國土管理署及所屬預算案於第3目國土管理業務編列預算」414億6726萬2千元，不管是要提刪除10%，或是凍結30%。

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她接著說，該預算項目裡最重要的一項，就是希望行政院撥補內政部，租金補貼、代租代管是同樣一目的。主計、會計單位當初他們覺得在立院有爭議的就是這項，內政部認為租金補貼原本50萬戶，今年暴增到75萬戶，無論是刪除或凍結，一定會影響到租金補貼的正常預算支付。

劉世芳強調，到上週27日，新戶申請補貼已達到76萬戶，這些數目都散見在政府機關新聞稿、預算書裡，有沒有說謊大家可以去確認。

媒體追問，部長說凍結200億，但國土署的數據是指40億？劉世芳解釋，上週總統已公布114年度預算書，但她所說的是當初114年度從行政院送到立院的預算內容。她重申，每個時間點不一樣，可以就從2月到現在每一張新聞稿對照，宣講說凍結200億就是在指年底送出預算書時的狀況；2月初國土署指凍結40億，當時預算三讀則尚未通過。

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