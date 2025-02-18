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    台28歲男會計師涉走私1.18億古柯鹼 創日本單一旅客最高紀錄

    東京羽田機場緝毒犬正在嗅聞旅客行李，示意圖，與新聞事件無關。（彭博資料照）

    東京羽田機場緝毒犬正在嗅聞旅客行李，示意圖，與新聞事件無關。（彭博資料照）

    2025/02/18 14:44

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名28歲台灣籍男性會計師上個月涉嫌從加拿大走私市價約5.48億日圓（約新台幣1.18億元）、總重22公斤的古柯鹼進入日本，被東京海關查獲，成為日本有史以來，單一旅客走私最多古柯鹼入境的案件。

    據《NHK》報導，日本東京海關今（18）日宣布，以涉嫌違反關稅法逮捕28歲台灣籍男子夏正泰。1月29日，他涉嫌與同夥共謀，透過飛機從加拿大走私古柯鹼至東京羽田機場。

    當時，東京海關在檢查行李箱時，發現裡面放有22個點心盒，每個盒內均藏約1公斤的古柯鹼，總重量達22公斤，市價相當於5.48億日圓，創下日本有史以來，單一旅客透過托運行李走私最大量古柯鹼的紀錄。

    然而，夏男否認犯行，辯稱這些都是在加拿大購買的點心，受一名台灣朋友委託，帶到日本給另一位的朋友。

    日本近期毒品走私案件頻傳，自今年初以來，羽田機場已破獲9起古柯鹼走私案，引起當局高度關注。東京海關懷疑，這些案件涉及國際走私集團，未來將進一步加強檢查。

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