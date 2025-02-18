嘉義中埔神壇大火！3歲、5歲童及曾祖父母送醫搶救

嘉義縣中埔鄉透天厝火警，嘉義縣市消防隊員救出4人送醫搶救。（民眾提供）

2025/02/18 19:46

首次上稿 19:11更新時間 19:46

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉司公廍今晚發生民宅火警，火勢在東北風助燃下一發不可收拾，消防人員到場已全面燃燒，被救出3人是3歲男童及其曾祖父母，他都意識不清，送醫急救。而受困火場的5歲男童也已救出，緊急送醫搶救

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嘉義縣消防局今晚6點16分獲報，中埔鄉司公廍一棟3層樓民宅發生火警，消防人員趕抵現場時已全面燃燒，冒險救出被嗆昏3人，都意識不清。火勢很大，嘉義縣消防局請求嘉義市消防局支援。

初步了解，火場是私人神壇，屋內疑似堆放金紙等易燃物，老人和小孩受困，家屬情緒失控，幾度要衝進火場救人，還和消防人員爆發推擠衝突。

外籍移工說，她當時去倒垃圾，回來就發現家中失火，將3歲男童抱出屋外，但火勢很大，無法再進去救5歲男童和阿公阿嬤。

消防人員將3歲男童及曾祖父母送醫，持續在火場搜救，但溫度仍很高，且有持續焚燒及坍塌疑慮，消防人員仍救出5歲男童送醫搶救。

嘉義縣中埔鄉透天厝火警，消防人員救出4人送醫。（民眾提供）

嘉義縣中埔鄉透天厝火警，嘉義縣市消防隊員到場搶救。（民眾提供）

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