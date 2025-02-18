日本修戶籍國籍欄中國跳腳 法相鈴木馨祐霸氣：沒必要回應

日本法務省將修改戶籍文件，承認台灣人在戶籍的國籍欄可標示為「台灣」的出身地，引發中國反彈，日本法相鈴木馨祐今天霸氣表示，這是日本內政上的判斷，沒有必要回應。（資料照）

2025/02/18 15:01

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本法務省將修改戶籍文件，承認台灣人在戶籍的國籍欄可標示為「台灣」的出身地，此事引發中國反彈，日本法相鈴木馨祐今天霸氣表示，這是「日本內政上的判斷，沒有必要回應」。

中國外交部昨天在記者會警告日本政府，台灣問題屬於「中國內政」，不要在台灣問題「搞小動作」，強調日方必須恪守「一中原則」。

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鈴木在今天例行記會中被問及對此事的回應，住民票和在留卡（居留卡）已經可以標記為台灣了，這次是連同戶籍都可以做同樣的標記，他強調，這是日本內政上的判斷，他認為沒有回應的必要。

鈴木相當挺台，曾任自民黨青年局長，也多次訪問台灣，他和賴清德總統私交甚篤，2019年賴清德訪日時，鈴木親自帶著賴清德在他選區內拜會樁腳，當時賴清德正在爭取民進黨黨內總統初選。

日本在2012年將外籍人士持有住民票和在留卡（居留卡）上的「國籍欄」，擴充為「國籍．地域欄」，台灣人可以標示為「台灣」不用再被迫標示為「中國」，但戶藉文件的變動因涉及修改戶籍法，無法同步實施，導致台灣人與日本人結婚、被收養或歸化日本籍時，國籍仍被迫要標示為「中國」。

經過在日台僑團體、日本友台民眾、社會團體的大聲疾，再加上國會議員的拔刀相助，尤其又有友台的法相當關，終於在今年促成了這項結果。

本身也是台灣女婿的日本男性北出哲願，曾在2015年在網路發動連署，要求日本政府將台灣出身者的戶籍登記從「中國」正名為「台灣」。北出接受本報訪問時表示，消息來得很突然，其實他已經呈現半放棄狀態，能有這樣的結果他真的非常開心。

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