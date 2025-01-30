台鐵今起開放228連假訂票 售出逾5.5萬張
114年228連續假期東部實名制列車班次。（台鐵公司提供）
〔記者林志怡／台北報導〕春節9天連假已經過半，下週一就要迎來開工日，但月底將再有228連假，台鐵公司今日0時起開放228連續假期（2月27日至3月3日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成3萬4619筆、5萬5697張訂票。
台鐵公司說明，今日0時起公司已開放今年228連續假期間的全線訂票，目前訂票過程順利，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。
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此外，台鐵公司指出，2月27、28及3月2日將加開實名制列車，自1月31日（星期五）零時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親者訂票。
截至今日上午9時車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況：
（一）台北往花蓮、台東方向
2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。
（二）台東、花蓮往台北方向
3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。
二、西部幹線車票預訂概況：
（一）台北往高雄方向
2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。
（二）高雄往台北方向
3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。
三、南迴線車票預訂概況：
（一）高雄往台東方向
2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。
（二）台東往高雄方向
3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。