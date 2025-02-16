高雄分屍案打撈重大進展！ 尋獲2件遭焚燒且疑有血跡血衣

潛水人員打撈出有明顯焚燒且疑有血跡衣物。（圖由民眾提供）

2025/02/16 15:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄人魔張介宗涉嫌殺害3婦人並分屍，警方今（16）日在前鎮河打撈有重大進展，潛水人員撈出一個裝了7、8件衣物塑膠袋，其中2件明顯被焚燒且疑帶有血跡，恐為被害人或張嫌做案血衣，檢警帶回化驗。

高雄警方、警光潛水救難協會、消防局、高雄港警等單位，今天進行第11天前鎮河及第五船渠打撈作業，天氣晴朗，3位潛水人員針對先前中山大學副教授田文敏以聲納探測的區域進行搜索。

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根據聲納圖資成功橋下有2處圓球物體，其中一處為石塊，中午在另一處水下找到圓球物體兩個的袋子，打撈上岸查看，發現內裝了5件衣服、5件褲子，其中有2件衣服有明顯火燒灼痕跡，且疑帶有血跡，不排除是凶嫌或被害人的衣物。

潛水人員也找到一塊骨頭，雖不像人骨，基於慎重起見，一並帶回化驗。

警方目前已打出54塊人體組織，其中35塊為林婦遺骸，另2塊為張婦所有，第3名被害人黃姓尚未尋獲，其餘仍在化驗中。

高雄連續殺人案打撈重大進展，尋獲遭焚燒且疑帶有血跡的血衣。（圖由民眾提供

警方打撈出大批衣物，不排除為被害人或嫌犯做案血衣。（圖由民眾提供）

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