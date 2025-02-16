台中新光三越氣爆初步定調瓦斯肇禍 消防火調連4天「重建現場」

火調人員連同今天已連續4天進入現場蒐證。（記者許國楨攝）

2025/02/16 15:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越氣爆釀4死37傷慘劇，雖初步定調是瓦斯惹禍，但因截至目前仍有數名工人重傷住院，施工期間到底是那個環節出錯，將視工人復原狀況逐一釐清，而消防局也不敢大意，已連續4天進入現場採證「重建現場」，消防局表示，重大工安傷亡勢必相對謹慎，火調報告何時出爐沒有期程。

行政院長卓榮泰事發隔天到台中市慰問時，消防署報告指出，新光三越整修工程預計本月10日到3月12日施工，並未向消防局申請，工班10日進駐12樓進行拆除工程，氣爆波及9至12樓，消防設備被破壞，建築結構的11、12樓外牆被破壞、剝落，建物內樑柱、電梯受震波影響，因此建築結構、使用安全風險都要檢視評估。

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彙整現場目擊工人描述指出，氣爆前的上午10點半，現場工人見廠商用砂輪機切割瓦斯管線，施作到東北側時發生爆炸；也有機電人員說，11點前後聽到廠商詢問瓦斯管線開關的位置，不久後機電人員聞到瓦斯味，11點半發生爆炸，因此裝修與爆炸案有相關性。

台中地檢署迄今（16日）已陸續傳訊18人到場說明，目前要釐清施工時是否把瓦斯管切除或移置，造成瓦斯外溢引發氣爆，而現場瓦斯管路及管線氣爆後照片也曝光，顯示天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，但因截至目前仍有數名工人重傷住院，施工期間到底是那個環節出錯，將視工人復原狀況逐一釐清。

至於台中市消防局火調科在案發第一天已出動13人到場蒐證，因現場樓地板面積達4000多坪，加上氣爆樓層有三層，為重建現場釐清案發原因，火調人員連同今天已連續4天進入現場蒐證，不放過任何一個細節，務求火調報告內容能夠還原現場，相關的氣爆發生原因，希望能在審慎小心查證前提下，儘快完成火調報告。

現場瓦斯管路及管線氣爆後照片曝光。（民眾提供）

照片顯示天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常。（民眾提供）

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