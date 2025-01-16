為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    黃麟凱槍決 廢死團體痛批：違法執行 無異恣意殺人

    台灣廢除死刑推動聯盟、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟共4個團體，就黃麟凱被執行死刑一事，今晚聯合發表聲明。 （翻攝司改會臉書）

    台灣廢除死刑推動聯盟、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟共4個團體，就黃麟凱被執行死刑一事，今晚聯合發表聲明。 （翻攝司改會臉書）

    2025/01/16 20:16

    〔記者溫于德／台北報導〕男子黃麟凱趁服役休假期間，殺死女友及女友母親，被判死定讞並於今晚執行。台灣廢除死刑推動聯盟等4個團體晚間共同發表聲明痛批「違法執行，無異恣意殺人」。

    4個團體包括台灣廢除死刑推動聯盟、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟。

    團體透過聯合聲明指出，依憲法法庭113年度憲判字第8號判決（憲判8）意旨，對於包含黃麟凱在內的37位死囚，個案判死僅應適用於個案犯罪情節最嚴重，且其刑事程序符合憲法最嚴密的正當法律程序，才是合憲，因此，憲判8賦予各個死囚得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴。

    團體表示，憲判8提供黃麟凱在內的37位死囚新的救濟選擇，並具體指示這些死刑確定終局裁判應經過合議庭法官「一致決」外，也賦予檢察官負有證明確定終局判決係以一致決作成的義務。

    團體認為，過去判決評議是否為「一致決」屬於祕密，而包含黃麟凱在內的37位死囚，至今均未能探知其等確定終局判決是否屬於「一致決」，因而存有程序疑義。

    此外，黃麟凱等37位死囚的判死程序均未經「量刑前社會調查」的程序調查，故存有個案是否符合憲法最嚴密的正當法律程序要求等疑慮；團體因而指這些疑義尚未釐清前，按憲判8意旨及精神，主管機關不得恣意執行。否則屬違反憲判8意旨精神。

    團體也說，今晚法務部長鄭銘謙、總統賴清德簽署的執行令，在黃麟凱仍進行救濟的情況下，必然是違法、違憲，也是國際社會所不能接受的殺人行為，也是國際社會所不能接受的殺人行爲。

    團體最後強調，距離媒體所報導的執行時間，尚有1個半小時；這種違法執行，與恣意殺人無異，為政治利益殺人，其心可鄙，敬告賴清德總統、鄭銘謙部長槍下留人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播