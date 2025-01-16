黃麟凱槍決 廢死團體痛批：違法執行 無異恣意殺人

台灣廢除死刑推動聯盟、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟共4個團體，就黃麟凱被執行死刑一事，今晚聯合發表聲明。 （翻攝司改會臉書）

2025/01/16 20:16

〔記者溫于德／台北報導〕男子黃麟凱趁服役休假期間，殺死女友及女友母親，被判死定讞並於今晚執行。台灣廢除死刑推動聯盟等4個團體晚間共同發表聲明痛批「違法執行，無異恣意殺人」。

4個團體包括台灣廢除死刑推動聯盟、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟。

請繼續往下閱讀...

團體透過聯合聲明指出，依憲法法庭113年度憲判字第8號判決（憲判8）意旨，對於包含黃麟凱在內的37位死囚，個案判死僅應適用於個案犯罪情節最嚴重，且其刑事程序符合憲法最嚴密的正當法律程序，才是合憲，因此，憲判8賦予各個死囚得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴。

團體表示，憲判8提供黃麟凱在內的37位死囚新的救濟選擇，並具體指示這些死刑確定終局裁判應經過合議庭法官「一致決」外，也賦予檢察官負有證明確定終局判決係以一致決作成的義務。

團體認為，過去判決評議是否為「一致決」屬於祕密，而包含黃麟凱在內的37位死囚，至今均未能探知其等確定終局判決是否屬於「一致決」，因而存有程序疑義。

此外，黃麟凱等37位死囚的判死程序均未經「量刑前社會調查」的程序調查，故存有個案是否符合憲法最嚴密的正當法律程序要求等疑慮；團體因而指這些疑義尚未釐清前，按憲判8意旨及精神，主管機關不得恣意執行。否則屬違反憲判8意旨精神。

團體也說，今晚法務部長鄭銘謙、總統賴清德簽署的執行令，在黃麟凱仍進行救濟的情況下，必然是違法、違憲，也是國際社會所不能接受的殺人行為，也是國際社會所不能接受的殺人行爲。

團體最後強調，距離媒體所報導的執行時間，尚有1個半小時；這種違法執行，與恣意殺人無異，為政治利益殺人，其心可鄙，敬告賴清德總統、鄭銘謙部長槍下留人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法