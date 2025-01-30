大年初二回娘家 2件事一定要做 穿著喜氣避開2種顏色

廖大乙建議伴手禮的包裝袋選紅色或有年節喜氣的顏色。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/30 08:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是大年初二，女兒、女婿回娘家的日子，民俗專家廖大乙建議，回娘家拜年、團聚，一定要帶伴手禮，包裝袋是紅色的最好，而穿著也要喜氣，避開黑、白色，另外也要準備紅包給長輩或晚輩，紅包金額必須是雙數，若是給長輩最好能比去年多一點，有「添福添壽」之意。

大年初二依習俗是嫁出去的女兒回娘家拜年，跟家人團圓的日子，廖大乙表示，早期因女兒不會嫁得太遠，娘家多會派小兒子帶禮物去接女兒、女婿，現代則大多是女兒、女婿自行搭車或開車回娘家，最好能提早出門，趕在中午前回到娘家，中午可準時跟娘家父母吃飯。

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女兒、女婿回娘家，記得要帶伴手禮，餅乾糖果、水果皆可，包裝袋最好是紅色，而女兒也要穿有年節喜氣的顏色，衣服可穿有紅色、金色等喜氣顏色，不要穿露肚臍、破褲，以免「漏財」、「破財」。另外，記得包紅包給長輩或娘家中的小孩子，紅包依照自己的經濟能力來準備，但金額必須是雙數。

廖大乙指出，早年女兒回娘家不能待到天黑，才不會把娘家吃垮，但這種習俗有可能是早期大家生活普遍不寬裕，女兒女婿多吃一餐，娘家就要多花錢準備食材，而現代漸沒有這種顧慮，女兒若想要留下來過夜，可以在傍晚5點和先生先到外面走走，去廟裡拜拜，或到人多的賣場、超市逛逛，就可破解習俗禁忌。

民俗專家廖大乙建議，初二回娘家，一定要帶伴手禮，包紅包給長輩、晚輩，金額必須是雙數。（廖大乙提供）

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