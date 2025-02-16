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    美桂格燕麥鬆餅粉恐誤摻牛奶物質 FDA升至最高風險召回

    美國桂格燕麥旗下品牌Pearl Milling Company的鬆餅粉，含有原先不該有的牛奶成分，FDA近來升為最高風險召回。（圖擷自FDA網站）

    美國桂格燕麥旗下品牌Pearl Milling Company的鬆餅粉，含有原先不該有的牛奶成分，FDA近來升為最高風險召回。（圖擷自FDA網站）

    2025/02/16 13:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國百事公司子公司桂格燕麥，1月14日傳出旗下品牌Pearl Milling Company的鬆餅粉含有原先不該有的牛奶成分，過敏者食用後最嚴重恐會致死，美國食品藥物管理局（FDA）近來升為最高風險的「一級召回」。

    《福斯新聞》報導，FDA的一級召回代表該產品可能會造成嚴重健康問題或死亡，至於此次出事的商品名稱為「Original Pancake & Waffle Mix」，其部分2磅（約907公克）包裝恐摻入牛奶物質。

    這些鬆餅粉從去年11月18日起在阿肯色州、伊利諾州、印第安納州、愛荷華州、堪薩斯州、肯塔基州、明尼蘇達州、密西西比州、內布拉斯加州、猶他州、威斯康辛州等地零售店販售。

    美國桂格燕麥表示，此次召回的包裝盒上通用產品代碼為「30000 65040」，賞味期限至2025年9月12日為止，消費者若對牛奶過敏應立即丟棄切勿食用，目前尚未接獲相關過敏通報，至於Pearl Milling Company品牌的其他產品不受影響。

    美國桂格燕麥近年來發生多起召回事件，2023年12月，由於有沙門氏菌汙染風險，造成20多款燕麥棒和穀物產品下架；2021年3月，桂格BBQ口味脆米餅有誤摻大豆風險因此召回。

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