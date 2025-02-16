竹聯、松聯幫酒後看不順眼大亂鬥 2人遭砍濺血10嫌送辦

2幫派在酒店樓下爆發大亂鬥，警方出動10多名快打警力到場。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/16 13:31

〔記者陸運鋒／台北報導〕竹聯幫弘仁會陳姓成員等4人，上週到台北市大安區某酒店狂歡，結束離去時與松聯幫柯姓男子等6人相遇，雙方僅因互看不順眼爆發鬥毆，造成柯男一方2人遭砍傷，警方趕抵協助傷者送醫，並先將柯男一方逮捕送辦，於前天再將陳等4人拘提到案，詢後依違反組織犯罪條例、殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

大安警分局調查，陳、柯雙方人馬等10人在本月8日凌晨，各自在大安區忠孝東路四段威斯汀酒店飲酒，雙方於清晨消費結束後，在該酒店樓下相遇後，因互看不順眼嗆聲，進而爆發肢體衝突，混亂中，弘仁會40歲陳男持摺疊刀，砍殺松聯幫30歲柯姓及22歲黃姓成員，造成2人腿部、腹部濺血。

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據了解，警方出動10多名快打警力到場時，雙方已各自鳥獸散，僅剩柯男一方等4人在場，隨後協助2名傷者送往國泰醫院救治，所幸沒有生命危險，同一時間再將盛姓、謝姓男子查緝到案，警詢後將6人依組織、妨害秩序等罪嫌送辦。

據指出，由於仍有弘仁會陳等4嫌在逃，警方組成專案小組並報請台北地檢署檢察官黃珮瑜指揮偵辦，持續追查這4人組織網脈，見時機成熟後，前天持拘票、搜索票，於台北市大安區、文山區，將陳嫌等4人拘提到案，警詢後依組織、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方今強調，本月14日開始進行為期10天的「靖城掃黑」專案勤務，不容許任何戕害治安行為，將強勢掃蕩不法勢力，另針對轄內飲酒處所及易滋事治安顧慮場所加強臨檢盤查。

竹聯幫弘仁會陳姓成員等4人與松聯幫柯姓男子等6人相遇，雙方因看不順眼爆發大亂鬥。（記者陸運鋒翻攝）

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