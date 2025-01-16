黃麟凱22:02槍決！法務部：殺人手段殘酷 複數人死亡 情節最重大之罪

法務部常務次長黃謀信（圖）就死囚黃麟凱伏法一事進行說明。（記者溫于德攝）

2025/01/16 23:35

〔記者溫于德／台北報導〕犯下殘忍殺害王姓前女友及女友母親的死囚黃麟凱，今晚10時2分已於新北土城的台北看守所伏法。法務部常務次長黃謀信晚間10時45分說明，黃麟凱犯下情節最嚴重之罪，且無不得執行死刑的事由，依法簽請部長鄭銘謙令准執行。

黃謀信說，憲法法庭於2024年9月20日以113年憲判字第8號判決（憲判8），宣告死刑於犯罪情節屬最嚴重之犯行，符合憲法最嚴密正當法律程序等情形下為合憲。就目前定讞之死刑判決，如符合憲判8意旨，且無司法救濟程序進行中、赦免法、刑事訴訟法第465條之事由自應依法執行。

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原只想殺前女友 其母無辜牽連

黃謀信表示，死刑判決定讞之黃麟凱因與前女友有財物糾紛，心生殺意，事先準備童軍繩等工具，侵入前女友住處；因偶遇前女友的母親，為避免殺害前女友計畫受阻，以童軍繩絞殺前女友母親後，猶蟄伏於前女友住處，再對前女友為強制性交，以逞其性慾後，再以同一童軍繩絞殺前女友。

黃謀信提到，原確定判決認黃麟凱所涉犯行，手段殘忍、冷酷，犯行顯已泯滅人性，惡性重大至極，罪責至重，而達罪無可逭之程度。本案除使被害人無辜喪命，並造成被害人家屬無可彌補之哀痛與天倫夢碎之悲劇外，更嚴重危害社會治安，符合公民與政治權利國際公約所指「情節最重大之罪」。

黃謀信表示，經最高檢察署嚴謹審核後，認黃麟凱所犯係直接故意殺人罪，手段殘酷，造成複數被害人死亡嚴重結果，屬犯罪情節最嚴重之犯行，且確定之第三審判決有行言詞辯論程序，並經辯護人到庭辯護，復經法官一致決判處死刑，符合113憲判8最嚴密法律程序之要求。經審慎查核全部卷證資料，認無提起非常上訴之事由，且黃麟凱並無聲請再審、非常上訴、憲法訴訟等特別救濟程序中，也無刑事訴訟法第465條之事由，因而將黃麟凱的死刑案卷陳報法務部。

黃謀信說，法務部收受最高檢察署陳報黃麟凱死刑案卷後，由法務部參事先行審核有無法定執行障礙事由，再由法務部「死刑執行審議小組」開會詳細討論，審查犯罪情節及有無任何法定不應或不宜執行之狀況，並再次依「執行死刑規則」、「審核死刑案件執行實施要點」及憲判8等覆核，查明無聲請特別救濟程序進行中，也無赦免案尚在處理中，所犯屬犯罪情節最嚴重之犯行，並經最嚴密法律程序判決死刑定讞，已窮盡所有救濟程序，陳送部長批准執行，對死刑犯人權保障程序已極盡審慎周延。

死刑制度合憲 依法行政

黃謀信最後提到，憲法8已宣告死刑制度合憲，法務部基於依法行政，自須依法執行；黃說，法務部對於死刑犯之執行，至為審慎，對於死刑審核程序，也以最嚴謹之標準為之，以兼顧死刑犯之人權保障與被害人及其家屬權益維護，並維持刑罰最後手段之嚴厲性及發揮刑罰抗衡犯罪之功能，俾維護社會安定，保障全體民眾之安全與福祉。

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