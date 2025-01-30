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晴時多雲

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    初二回娘家逢好天氣！各地多雲到晴、白天氣溫重回20度以上

    今日各地白天氣溫可重回20度或以上，且都是多雲到晴的好天氣，僅花東地區有雨，圖為示意圖。（資料照）

    今日各地白天氣溫可重回20度或以上，且都是多雲到晴的好天氣，僅花東地區有雨，圖為示意圖。（資料照）

    2025/01/30 08:30

    〔記者林志怡／台北報導〕不少民眾準備在大年初二回娘家、四處拜訪親友，中央氣象署表示，今（30）日各地白天氣溫可重回20度或以上，且都是多雲到晴的好天氣，僅花東地區有雨，入夜後東北部地區也要注意零星降雨情況，明天起，各地就會因為水氣增加，陸續出現較明顯的降雨，初五後則受到新一波強烈大陸冷氣團影響，氣溫再下滑。

    中央氣象署預報員林定宜說明，今晨受到輻射冷卻影響，各地寒冷，西半部、宜蘭、花蓮、澎湖、金馬地區低溫普遍為9至14度，白天氣溫較昨（29）日稍有提高，北部、東半部約20至22度，中南部約23至25度，且各地多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨，入夜後，東北部也有零星降雨。

    林定宜說明，明起受到南方雲系與鋒面接近影響，各地水氣增加，從入夜後至初四期間，中南部、東南部與東部地區都有局部短暫陣雨，且北部地區會逐漸轉為有雨的天氣；初五鋒面通過與東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

    此外，林定宜指出，初六後強烈大陸冷氣團靠近台灣，各地氣溫進一步下降，北部、東北部有局部短暫雨、中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲，一直到下週二、下週三仍持續受到強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部、東部地區寒冷，其他地區早晚氣溫偏低，但各地天氣多雲到晴，僅花東、中南部山區有雨。

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