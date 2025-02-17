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    竹聯幫主黃少岑病逝治喪委員曝！王金平柯建銘任主委 「扣頭」接班人脈雄厚

    竹聯幫精神領袖「么么」黃少岑在本月初病逝。（資料照）

    竹聯幫精神領袖「么么」黃少岑在本月初病逝。（資料照）

    2025/02/17 19:35

    〔記者劉慶侯、王冠仁／台北報導〕竹聯幫精神領袖「么么」黃少岑本月4日病逝後，由「愛堂」前堂主「扣頭」劉振南接任幫主，並著手處理黃少岑後事。今天下午黃少岑訃聞出爐，沒有紙本訃聞，而是「電子訃聞」；令人驚訝的是，治喪委員會全無「江湖人物」，反而都是國內知名政經、商界人士，像前立法院長王金平、民進黨立委柯建銘，「扣頭」在接任幫主後的首場活動，就展現出雄厚的人脈實力。

    根據黃少岑訃聞，治喪委員會榮譽主委、主委分別是王金平、柯建銘，副主任委員則包含潤泰集團總裁尹衍樑、立委段宜康、前立法院副院長洪秀柱、國民黨副主席連勝文、中華棒球協會理事長辜仲諒、前國策顧問黃承國；其餘70名治喪委員也分別都是政經、商界人士。

    江湖上認為，黃少岑的訃聞創下「記錄」，因為這是首次有黑幫大老逝世後，其治喪委員會的名單中，居然沒有繼任幫主、其他大老。此外，竹聯幫居然有辦法「說服」這些知名政經、商界人士擔任治喪委員，這些都是「創舉」。

    有竹聯幫人士認為，此舉讓這場喪禮好像辦得不是竹聯幫的喪禮，充滿「領袖」味道；有人感覺「有點怪怪的」，好像討得了面子，但又好像沒了面子。

    外界分析，前年立法院三讀通過組織犯罪防制條例修正案、新增「明仁會條款」後，黑幫參與婚喪喜慶都不得以明示、暗示為黑幫組織成員。因此竹聯幫請來各界政經、商界人士擔任治喪委員此舉，不僅可以淡化黑幫色彩，更展現出「扣頭」雄厚人脈，手腕高明。

    根據今天曝光的訃聞，也可以確定3月6日黃少岑的告別式會場，將在台北市懷愛館（原第二殯儀館）的景明廳舉行。

    「愛堂」前堂主「扣頭」劉振南接任竹聯幫幫主後，展現雄厚人脈。（資料照）

    「愛堂」前堂主「扣頭」劉振南接任竹聯幫幫主後，展現雄厚人脈。（資料照）

    治喪委員會名單中，不見「江湖人物」。（記者劉慶侯翻攝）

    治喪委員會名單中，不見「江湖人物」。（記者劉慶侯翻攝）

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