為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    HBL冠軍賽座位售「5281元大禮包」募款！北一女家長會甩鍋 校方全退錢

    北一女家長會將HBL總決賽200個加油區座位包裝成要價5281元的大禮包販售，引起爭議。圖為北一女中校門口。（記者林承鴻攝）

    北一女家長會將HBL總決賽200個加油區座位包裝成要價5281元的大禮包販售，引起爭議。圖為北一女中校門口。（記者林承鴻攝）

    2025/02/17 19:10

    〔記者林承鴻／台北報導〕今年度HBL甲級總決賽將於3月8日和9日在台北小巨蛋登場，有北一女中家長向本報投訴，指北一女家長會竟把200個加油區座位，包裝成要價5281元的大禮包販售，家長和學生觀賽權恐受影響。記者多次致電家長會，對方未正面回應並兩度掛斷電話。北一女校方晚間表示，已暫停此募款活動。

    投訴家長表示，主辦方提供學校加油區，是要讓親師生都有機會幫北一女的學生球員加油，原本只要是北一女家長就有資格索票觀賽，家長會卻用高價販售，至於其他區域，最終可以有多少門票還不確定，質疑連學生想觀賽都受到影響。

    記者多次致電北一女家長會，對方起初表示不接受採訪，交由校方公告回應，但再詢問公告何時會出爐，對方竟表示不曉得學校處理進度後直接掛斷電話。記者再次致電家長會詢問事件處理進度，對方說「這不叫販賣是募款」，並再度說等學校公告後，未待記者回覆再次掛斷電話。

    北一女晚間在學校網站公告，指家長會本次配合HBL四強決賽，特別設計200份「北一專屬HBL大禮包」為籃球隊募款，並提供加油區座位，鼓勵捐款家長入場為球隊加油。表單於今天早上10點開放登記，短短2小時已有100人登記也完成匯款，但新聞曲解家長會的美意，故校方已請家長會暫停此募款活動，並依照捐款名單退款，也向100位家長致歉及感謝。

    台北市教育局體育及衛生保健科科長吳青娟表示，加油區本就不屬販售區塊，北一女雖出於支持運動發展才有這個構想，但做法不夠周延，會再跟體總、體育署等單位瞭解後續應如何處置。

    HBL男、女子甲級冠軍賽今年首度嘗試「售票」，票價100元到500元不等，冠軍賽的售票所得扣除場館及售票系統等衍生成本費用，會全數提供晉級冠軍賽的4隊，協助基層學生籃球運動發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播