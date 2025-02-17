HBL冠軍賽座位售「5281元大禮包」募款！北一女家長會甩鍋 校方全退錢

北一女家長會將HBL總決賽200個加油區座位包裝成要價5281元的大禮包販售，引起爭議。圖為北一女中校門口。（記者林承鴻攝）

2025/02/17 19:10

〔記者林承鴻／台北報導〕今年度HBL甲級總決賽將於3月8日和9日在台北小巨蛋登場，有北一女中家長向本報投訴，指北一女家長會竟把200個加油區座位，包裝成要價5281元的大禮包販售，家長和學生觀賽權恐受影響。記者多次致電家長會，對方未正面回應並兩度掛斷電話。北一女校方晚間表示，已暫停此募款活動。

投訴家長表示，主辦方提供學校加油區，是要讓親師生都有機會幫北一女的學生球員加油，原本只要是北一女家長就有資格索票觀賽，家長會卻用高價販售，至於其他區域，最終可以有多少門票還不確定，質疑連學生想觀賽都受到影響。

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記者多次致電北一女家長會，對方起初表示不接受採訪，交由校方公告回應，但再詢問公告何時會出爐，對方竟表示不曉得學校處理進度後直接掛斷電話。記者再次致電家長會詢問事件處理進度，對方說「這不叫販賣是募款」，並再度說等學校公告後，未待記者回覆再次掛斷電話。

北一女晚間在學校網站公告，指家長會本次配合HBL四強決賽，特別設計200份「北一專屬HBL大禮包」為籃球隊募款，並提供加油區座位，鼓勵捐款家長入場為球隊加油。表單於今天早上10點開放登記，短短2小時已有100人登記也完成匯款，但新聞曲解家長會的美意，故校方已請家長會暫停此募款活動，並依照捐款名單退款，也向100位家長致歉及感謝。

台北市教育局體育及衛生保健科科長吳青娟表示，加油區本就不屬販售區塊，北一女雖出於支持運動發展才有這個構想，但做法不夠周延，會再跟體總、體育署等單位瞭解後續應如何處置。

HBL男、女子甲級冠軍賽今年首度嘗試「售票」，票價100元到500元不等，冠軍賽的售票所得扣除場館及售票系統等衍生成本費用，會全數提供晉級冠軍賽的4隊，協助基層學生籃球運動發展。

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