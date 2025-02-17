澤倫斯基：烏克蘭稀土不給中俄 籲美「飛彈換資源」

澤倫斯基揭露俄羅斯侵略野心，呼籲美國堅定支持。（歐新社）

2025/02/17 18:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基在美國國家廣播公司（NBC）16日播出的專訪中強調，任何俄烏和平協議都必須有基輔直接參與，並警告俄羅斯今年夏季可能擴大對北約的軍事行動。

澤倫斯基在「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中指出：「這場針對烏克蘭的戰爭每天都帶來傷亡代價。」對於川普政府曾試圖斡旋美俄和談的提問，他明確表態：「絕不接受繞過烏克蘭的密談，任何解決方案都必須以我國為主體。」

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澤倫斯基引述情報稱，俄軍已在白俄羅斯展開軍演，建立攻擊北約東翼的陣地。他警告：「當普廷無法全面佔領烏克蘭時，可能轉向立陶宛、波蘭等前蘇聯國家。若美軍撤出北約，東歐防線恐於夏季崩塌。」

澤倫斯基強調烏克蘭蘊藏豐富的稀土、鈦、鈾、鋰等戰略資源，足以供應全球工業40年，並明確指出俄佔區內礦產價值連城。他堅決表示，絕不讓這些資源落入普廷及其盟友伊朗、北韓和中國手中。他提及美方「50％礦權換軍援」的提案，但強調任何協議都必須平等互惠，且美方需提供包含強大飛彈系統在內的安全保證。。

對於美國國防部長赫格塞斯稱「收復2014年失土不切實際」，澤倫斯基援引憲法反駁，稱烏克蘭禁止承認俄羅斯佔領區主權。不過，他首度鬆口，若獲北約成員資格，願以外交方式處理領土爭議，並呼籲北約駐軍以強化安全保障。

澤倫斯基坦言，軍事勝利仍有可能，但將付出慘重代價。他警告，若盟友停止軍援，戰爭將無限延長，並透露烏軍2025年1月單月陣亡人數高達4200人。

雖然質疑川普與普廷日前通話的透明度，澤倫斯基仍肯定川普對普廷的威懾效果。他稱：「普廷本質上是恐怖分子，但川普的強硬態度令其忌憚，或許能開啟和談契機。」不過，澤倫斯基強調，沒有任何國家能代替烏克蘭與俄方達成協議，美、歐、俄、烏必須共同坐上談判桌。

澤倫斯基批評北約成員國多數未達到國防開支占GDP 2%的標準，無法獨立作戰，尤其德國2024年軍費占比僅1.8%，引發東歐國家不滿。他並提醒各方，包括川普，不要被普廷的停火提議所迷惑，指普廷過去曾利用談判拖延時間以準備後續軍事行動。

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