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    指親密不雅照片都是合成！ 曹興誠：會對散播者提告求償

    名嘴謝寒冰今日在網路直播爆料後，「兩岸頭條」臉書粉專帳號也跟進，發文批判曹興誠，曹興誠今晚發聲明強調，確定會對散播者提告求償。（圖擷取自臉書）

    名嘴謝寒冰今日在網路直播爆料後，「兩岸頭條」臉書粉專帳號也跟進，發文批判曹興誠，曹興誠今晚發聲明強調，確定會對散播者提告求償。（圖擷取自臉書）

    2025/02/17 21:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕名嘴謝寒冰今日在網路直播爆料，前聯電董事長曹興誠2015年在仍有婚姻狀態下，在中國有一名年輕小三單忠華，並公布多張雙人私密照。曹興誠今晚發聲明強調，「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，都是合成的。我確定會對散播者提告求償」。

    謝寒冰上午在哏傳媒「有哏來爆」指控，曹興誠在中國有名年輕小三名叫單忠華，她是從事古董買賣相關事業的「廣東賢諾文化發展有限公司」董事長。謝也公布張露骨照片，質疑曹是否真如自己所稱的「錢和女人」誘惑不了他？

    據了解，此真假難辨的私密照片曝光後，有中媒資助背景的「兩岸頭條」臉書粉專，隨即轉發多張曹興誠與單女的私密照，並發文稱「台灣反共大咖曹興誠與大陸20歲出頭的小三。反共胗是一門生意，私下都是男盜女娼褲檔下的那些事」。

    曹興誠今晚再度發聲明指出，「針對有人散播那些聲稱與我有關的親密不雅照片，都是合成的。我確定會對散播者提告求償」。

    知情人士指出，曹興誠董事長不抽菸的，其中一張造假圖片，就是他手拿菸的照片。

    曹興誠稍早也痛斥，為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風。這也提醒我們，親共的後果，就會變得跟中共一樣，變成道德無底線。

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