川普發文「挺」拜登參選 諷：讓中國再次偉大、繼續毀滅美國

拜登在辯論會上表現欠佳，引起不少人質疑，其對手川普卻在自家社群平台上發文，要拜登繼續堅持參選。（美聯社）

2024/07/07 23:21

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）先前在辯論會上言辭顛倒、口齒不清，表現欠佳，這引發了黨內成員對他是否應該繼續作為黨的候選人的質疑。然而，競爭對手川普（Trump）6日在自家社群平台上發文諷刺，要拜登繼續堅持參選，「瞌睡喬（Sleep Joe）繼續他的美國破壞運動，讓中國再次偉大」。

根據《國會山報》報導，川普6日在自創的社群平台「真實社群（Truth Social）」發文建議拜登，「應該無視他的許多批評者，並以敏捷和力量，繼續推動聲勢浩大且極具影響力的競選活動」。

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他進一步諷刺拜登，應該要像在辯論會上一樣，尖銳、準確、有活力的推銷他的政策，例如，「開放邊境」、「終止社會保障」、「允許男性參加女性運動」、「不可控的通脹」、「創紀錄的犯罪率」、「對中國和其他國家的屈服」、「無休止的戰爭」、「把美國置於次位」等等。

最後，川普酸說，「是的，瞌睡喬（Sleep Joe）應該繼續他的美國破壞運動，讓中國再次偉大！」。

目前，已有5名眾議院民主黨議員公開呼籲拜登退出總統競選。他們認為，拜登在辯論中的表現不足以應對2024年大選的挑戰。不過，拜登在美國廣播公司（ABC）新聞黃金時段採訪中，表明絕不退選，並說到，「若全能的天主降世並說，『喬（拜登名），退出選舉』，我就會退選，但全能的天主並未降世。」

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