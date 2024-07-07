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計程車司機沒禮讓被攔停 下車慘遭「壯漢強吻」 全場看傻

一名計程車司機因沒有禮讓右轉車，而遭對方攔停，對方竟上前將計程車司機壓在引擎蓋上「強吻」數十秒。（擷取自微博）

一名計程車司機因沒有禮讓右轉車，而遭對方攔停，對方竟上前將計程車司機壓在引擎蓋上「強吻」數十秒。（擷取自微博）

2024/07/07 22:04

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海近日發生一起行車糾紛，一名計程車司機因沒有禮讓右轉車，而遭對方攔停，出乎意料的是，對方竟上前將計程車司機壓在引擎蓋上「強吻」數十秒。影片曝光後，全場都看傻。

綜合中媒報導，一名計程車司機將行車紀錄器PO出並指控，他開在路上，遇到一輛車準備右轉，但他並沒有要停下來禮讓，沒想到對方竟一路追著他，直到在一個紅綠燈口被攔停下來。

根據行車紀錄器內容顯示，右轉司機氣得下車拿鞋走向計程車司機，怎料，右轉司機下一秒卻直接抱住計程車司機並壓在引擎蓋上強吻好幾秒，計程車司機將他推開，他竟又掐住計程車司機脖子，再次的強吻數秒。

隨後，計程車司機報警處理，當員警趕到後，對方又朝他罵了幾句，於是他也不甘示弱的罵回去，怎料，對方又再次朝他衝來，將他按在副駕駛座上強吻，甚至將舌頭伸進去他嘴巴，嚇得他立刻咬下去，在場的兩名員警也看傻。

計程車司機崩潰表示，遭到對方猥褻後，現在經常被嚇醒，精神也很恍惚，都不敢開車了，也完全不敢再回想這件事。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「去檢查一下吧，怕那個人有啥病」、「以前都是物理攻擊，傷一陣子，現在是魔法攻擊，傷一輩子」、「看到沒，一個男人被另一個男人舌吻，也只能無力的咬一下對方舌頭」、「上次看到的還是互相吐口水，這次加速到換口水了」。

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