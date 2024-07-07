為何飛機上總是那麼冷？前空服員曝原因

為什麼飛機上如此寒冷？有前空姐跳出來解釋，飛機上的低溫並不是隨意設定的，而是出於減少暈機和預防昏厥的考量。（路透）

2024/07/07 20:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人搭飛機時，都會感覺機艙太冷，需要一條毯子保暖，為什麼飛機上如此寒冷？有前空姐跳出來解釋，飛機上的低溫並不是隨意設定的，而是出於多重考量，包括減少暈機、預防脫水以及降低健康風險。

根據《紐約時報》報導，Swoop航空公司的前空服員塞蒂米（Vanessa Settimi）解釋，保持機艙低溫有助於減少亂流期間的暈機症狀，並且可以防止那些容易在飛行中昏厥的乘客昏倒。她透露，機艙內的溫度由飛行員控制，所以即使旅客經常要求在飛行過程中調高溫度，他們也愛莫能助。

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根據Rosen Aviation官網中指出，其中一個主要原因是防止脫水。因為在巡航高度的空氣較乾燥，乘客更容易脫水，這可能導致頭痛、暈眩、肌肉痙攣和虛弱，較低的機艙溫度有助於減少這種影響，減少水分流失，從而降低脫水風險。

其次，較低的機艙溫度還可以降低乘客在飛行中感染疾病的風險，通過減少空氣中的水分和使用強大的空調系統去除微生物，減少傳播。

最後，除了保護乘客和機組人員的健康，較低的機艙溫度還具有實際用途。當在較冷的溫度下，人們往往更警覺，這有助於他們更好地遵守安全指示，並在緊急情況下更迅速地做出反應。

對此，旅遊專家Samantha Brown建議，乘客可以穿戴或攜帶圍巾和連帽衫，這兩樣物品如果不需要使用，可以捲起來存放在隨身行李中，或者可以用來當臨時枕頭，讓你的脖子保持舒適。

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