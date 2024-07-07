土耳其夜空閃現「奇異綠光」 民眾瘋傳罕見天文奇象

土耳其5日晚間，夜空中突然閃現一道明亮的「綠光」，並拖著一條長長尾巴劃過天際，其身影在首都安卡拉、伊斯坦堡等地，都有民眾目擊。（圖擷取自@sinanakbaba_ 社群平台「X」）

2024/07/07 21:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其5日晚間，夜空中突然閃現一道明亮的「綠光」，並拖著一條長長尾巴劃過天際，首都安卡拉、伊斯坦堡等地都有民眾目擊此景，甚至拍下分享至網路，相關影片也掀起熱烈討論。針對這個罕見天文奇景，土耳其太空局（Turkey Space Agency）也出面證實，這道綠光真面目是一顆流星。

綜合外媒報導，土耳其當地時間5日晚間，有一道閃現綠色與淡藍色光芒的流星，帶著一條長長的尾巴劃過夜空數秒，安卡拉、布爾薩（Bursa）、伊斯坦堡、世界遺產番紅花城（Safranbolu）等地區，都有民眾目睹這驚奇一幕。報導指出，有民眾把此景拍成影片，上傳到社群媒體後立即被網友瘋傳，不少人對這個天文奇景驚嘆不已。

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針對此事，土耳其太空局也於6日在社群平台「X」（原推特）發文說明，提到流星進入大氣層後會出現不同顏色，顏色變化取決於多種因素，包括流星速度、化學成分等，像是鈉可產生明亮橙黃色、鎂則可產生綠色或是藍色調，「總之，各種因素導致各種顏色的出現，讓每一次的流星事件都成為獨特、在視覺上令人印象深刻的自然現象。」

Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu☄️



Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir.… — Türkiye Uzay Ajansı （@tuajans） July 5, 2024

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