2018年來首次 美包機遣返非法入境中國人

美國國土安全部將試圖非法入境的116名中國移民，以包機遣返中國。圖為跨越美國和墨西哥邊境尋求庇護的中國移民。（美聯社檔案照）

2024/07/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國土安全部二日表示，美國以大型包機驅逐上百名據信包括蛇頭在內的非法入境美國的中國移民，為自二○一八年以來首見，以及不排除之後還會有遣返航班。

該部在聲明中指出，上週末（六月底）的遣返航班是在與北京當局「密切協調」下進行，機上搭載一一六人，「國土安全部在額外的遣返航班上繼續與（中國）公安部與國家移民管理局合作」。聲明中的美中密切合作，據信是指美國國土安全部長馬約卡斯今年六月初與中國國務委員兼公安部部長王小洪視訊通話，雙方就繼續在禁毒、非法移民遣返、打擊跨國犯罪等方面深化合作與保持溝通達成共識。

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目前並不清楚該遣返包機自美起飛的確切日期、不確定包機起飛地點與飛往中國哪個城市，也不知道該包機費用由誰負擔。

美國國土安全部的聲明中還說，美中正合作「減少與威懾不合常規的移民，以及透過擴大執法，以瓦解非法人口販運」。馬約卡斯表示，美方將繼續執行其移民法與驅逐無合法依據滯美的個人，「民眾勿輕信人口販運者的謊言」。

跨越美墨邊境入美 逾3萬中國人被捕

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇證實確有遣返包機，並稱中國國家移民管理局與相關國家移民執法部門開展國際執法合作，遣返參與偷渡活動者，「已將走私活動的策劃者、組織者和非法移民遣返回原居住地，並依法追究其法律責任」。劉鵬宇此言顯示，遣返包機上一一六人不但有非法移民，可能還有籌畫人口販運的蛇頭。

根據美國官方數據，透過跨越美墨邊境赴美的中國移民人數近來激增，從去年十月到今年五月，美國海關與邊境保護局幹員在美墨邊界已逮捕三萬一○七七名中國公民，約佔同期在美墨邊境被捕者的四分之一。

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