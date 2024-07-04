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阻極右派掌國會 法逾200名中左派候選人退選

法國國會下議院7日將舉行第2輪投票，200多名中間派與左翼候選人自動退選，總統馬克宏希望藉此阻止極右翼贏得政權。（法新社檔案照）

法國國會下議院7日將舉行第2輪投票，200多名中間派與左翼候選人自動退選，總統馬克宏希望藉此阻止極右翼贏得政權。（法新社檔案照）

2024/07/04 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國國會下議院大選首輪投票，極右派「國民聯盟」（RN）領先中間派和左派陣營，七日將進行第二輪投票。兩百多名在各自選區得票率居第三的左派、中間派候選人自動退選，希望集中選票給該陣營最有可能當選者，全力防堵極右派拿下過半席次。

7日二輪投票 拚集中選票給最可能勝選者

根據法國「世界報」計算，到二日晚間六時第二輪投票候選人登記截止時間為止，共有二二一名候選人退選，預計二輪決選時，有九十四個選區會是三強、一個選區是四名候選人一爭高下。

涵蓋中間偏左和極左派的左派聯盟「新人民陣線」（NPF）指示旗下所有得票率居第三的候選人退出，讓中間派與極右派對決，因此有兩個選區讓賢給兩名親馬克宏的資深議員、前總理柏納和現任內政部長達馬南；另一方面，一名親馬克宏議員退出，希望增加極左派議員魯芬的勝選機率。

中間派總統馬克宏的政治盟友、總理艾塔爾三日說，他相信這項跨黨派行動，能夠阻止「國民聯盟」取得國會多數席次。若國民聯盟拿下過半數席次就可望出任總理的該黨主席巴德拉，譴責此前彼此爭吵不休的中、左派變成「不光彩聯盟」。極右派精神領袖瑪琳．勒班三日發文，批評對手此舉是「政治階級自添醜陋面貌」。

下議院「國民議會」共五七七席，極右派要掌握國會，席次須達過半數門檻二八九席。國民聯盟在第一輪投票中總得票率卅三％居冠，在二九六席選區得票率第一、其中卅九席是首輪直接當選，民調專家根據首輪得票率估計，極右派可望拿下下議院二五○到三○○席。

不過，這項選舉戰術還有一變數，就是選民是否接受。中間派選民或許會對支持極左派候選人猶豫不前，而許多左翼支持者在這次大選中對馬克宏大感失望，或許也沒興趣投給他所屬的中間派「同在」（Ensemble）聯盟候選人。

中間派對旗下候選人發出的指示就不如左派陣營明確。儘管馬克宏和艾塔爾都已呼籲「不要投給國民聯盟」，但是中間派中有些人認為，新人民陣線的極左派候選人一樣令人無法接受。

國民聯盟曾表示，拿下明確絕對多數才會嘗試組閣。不過，瑪琳．勒班二日受訪時，卻表示如果和門檻二八九席沒有差太多，較低的多數席次也夠；她說，大約二七○席就可讓她的聯盟爭取支持，並點名拉攏在首輪投票中得票率十％的共和黨。

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