萬一拜登退選 《路透》：賀錦麗可能是第一替代人選

消息人士推估，若拜登決定不再競選連任，副總統賀錦麗將會是最佳接替人選。（美聯社）

2024/07/04 07:27

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蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕81歲的美國總統拜登在6月27日的電視辯論會中表現不佳，民主黨內部出現「換拜」聲浪，在辯論會後進行的各項民調也顯示選民對拜登的高齡問題存在疑慮，支持度也有所下滑。拜登競選團隊、白宮及民主黨全國委員會的7名消息人士推估，若拜登決定不再競選連任，副總統賀錦麗（Kamala Harris）會是最佳接替人選。

根據《路透》報導，除了賀錦麗以外，一些具有影響力的民主黨人士也提出其他人選，包括加州州長紐森（Gavin Newsom）、密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer）及賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）。

消息人士指出，要在接任人選中迴避賀錦麗幾乎不可能，若拜登不選、賀錦麗獲得黨內提名成為候選人時，她將接管拜登競選團隊募得資金，且賀錦麗在所有替代人選中知名度最高，在「可以認真考慮為候選人的民主黨人」之中，她的民調支持度也是最高。

報導指出，從《路透》2日公佈的民調中可得知，賀錦麗支持度為42％，川普為43%，賀錦麗僅落後川普1個百分點，兩人差距在民調誤差範圍內，賀錦麗民調可說是不輸拜登。不過賀錦麗副總統辦公室近期也發表聲明強調，賀錦麗期待與拜登一同進入第二任期，駁斥所有民主黨除了「拜登與賀錦麗」以外人選的傳聞。

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