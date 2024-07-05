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熱爆還一再停電！巴基斯坦800人不忍了 怒衝發電站大鬧洗劫

巴基斯坦俾路支斯坦省席比市約800人不滿天氣熱爆卻一再停電，衝進發電站抗議大鬧，還洗劫辦公場所。示意圖。（路透資料照）

巴基斯坦俾路支斯坦省席比市約800人不滿天氣熱爆卻一再停電，衝進發電站抗議大鬧，還洗劫辦公場所。示意圖。（路透資料照）

2024/07/05 23:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦最大省分俾路支斯坦省（Balochistan）當地時間週四（4日）晚間發生一起暴力事件，一群民眾在高溫下對一再停電忍無可忍，衝進發電站大鬧，還洗劫辦公場所，根據警方估計，參與抗議、洗劫的暴徒估計多達800人。

《法新社》報導，這起事件發生在俾路支斯坦省席比市（Sibi）鄉村地區，據稱當時溫度高達攝氏45度，而憤怒民眾先衝進發電站抗議，之後洗劫鄰近的行政辦公室。

一名警官告訴《法新社》：「民眾昨晚衝進電力供應辦公室，然後洗劫了它。已對這群人提起訴訟。」警官補充說，這群暴徒人數估計約有800人。

報導稱，巴基斯坦時常發生這種計畫性停電（又稱為減載，loadshedding），不過不同地區會有不同停電時程。而俾路支斯坦省電力供不應求以及用戶沒付電費等原因，停電時間往往會延長。

奎達電力公司（Quetta Electricity Supply Company）發言人俾路支（Afzal Baloch）指出，許多人沒繳電費，公司每個月都巨額虧損。

不過其中一名抗議者艾哈邁德（Noor Ahmad）回應，他們是「被迫」行動，「儘管我們準時支付帳單，過量的減載仍持續了好幾個小時。」

席比是巴基斯坦最炎熱的聚居地點之一，當地溫度在夏季時期經常達到50度，而席比所屬的俾路支斯坦省則是該國最為窮困的省分，面臨著治安差、地形崎嶇、水資源供應不穩定與就業機會有限等問題。

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