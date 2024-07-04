衝突升級！以軍狙殺真主黨指揮官 遭百枚火箭報復

真主黨3日對靠近邊境的基耶施摩納巿發射火箭，遭以色列飛彈防禦系統「鐵穹」（Iron Dome）攔截。（歐新社）

2024/07/04 07:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭以來，獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）便不斷在邊境與以軍交火。本月3日，以軍狙殺了1名真主黨高級指揮官，促使該組織向以國發射火箭報復，且對立情勢恐將繼續升高。

據《路透》報導，以色列軍方3日表示，已經消滅了真主黨成員納賽爾（Mohammed Nasser），並稱他是負責自黎巴嫩西南部向以色列開火的部隊指揮官。

請繼續往下閱讀...

2名黎巴嫩消息人士證實，納賽爾在黎國南部提爾市（Tyre）附近遇襲身亡，是真主黨迄今陣亡的最高階軍官之一。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）日前強硬表示，以軍每天都會強力打擊真主黨，並準備對該組織採取任何必要行動；不過，葛朗特坦言更傾向透過談判達成停火。

真主黨3日宣布，已發動至少2次襲擊，回應以色列的「暗殺」行動。先是向以國軍事基地發射了100枚卡幽沙式（Katyusha）火箭；並對靠近兩國邊境的基耶施摩納巿（Kiryat Shmona）另座基地發射了伊朗製的法拉克（Falaq）火箭。

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）指出，數十枚火箭自黎巴嫩射向以色列北部地區，目前尚無人員傷亡報告。以色列國防部提及，以國北部多個地區當天拉響了空襲警報。

以色列軍方沒有透露遭遇的真主黨火箭數量，僅表示大部分火箭落在空曠地區，部分被攔截，部分則落在基耶施摩納地區。

聲明補充，儘管沒有人員傷亡，消防人員仍努力撲滅火箭引發的多處火勢；火箭發射後，以軍戰鬥機立刻出擊，摧毀了數個真主黨火箭陣地。

黎巴嫩消息人士稱，3日喪生的納賽爾負責指揮真主黨在邊境地區的部分行動。其中1名消息人士強調，另有1名真主黨戰士和1名平民罹難。

據悉，納賽爾與6月遇襲身亡的真主黨高階指揮官阿布杜拉（Taleb Sami Abdallah）級別相同、重要性相當。阿布杜拉喪命當天，真主黨發動了迄今為止最大規模的無人機和火箭攻擊。

以色列軍方在聲明中指出，納賽爾與阿布杜拉「同為黎巴嫩南部最重要的真主黨恐怖分子」。

黎巴嫩真主黨籍國會議員費德拉拉（Hassan Fadlallah）3日表示，納賽爾早已清楚自己淪為攻擊目標，但最近9個月卻拒絕離開戰場。費德拉拉說，真主黨將對以軍罪行「展開懲罰性回應」，讓以色列明白「抵抗陣線的力量將綿綿不絕」。

伊朗駐聯合國代表團上月30日警告，如果以色列對黎巴嫩發動「全面」軍事侵略，「會考慮所有選項，包括讓抵抗陣線全面參與衝突」、「毀滅性戰爭將隨之而來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法