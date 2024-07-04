辯論後拜登落後更多 《紐時》民調：川普領先6％

美國《紐約時報》公佈拜登（右）與川普（左）在辯論會後首度民調結果，結果顯示川普支持度達49％，拜登支持度則是43％。（路透）

2024/07/04 08:00

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黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國《紐約時報》3日公佈美國總統拜登與前總統川普在辯論會後首度民調結果，結果顯示川普支持度達49％，拜登支持度則是43％，另外有74％受訪者認為拜登太老，不適合擔任總統。

根據《紐約時報》報導，拜登在6月27日的表現不佳，川普進而擴大與拜登之間的差距，民主黨人與選民對於拜登年齡的憂慮也達到新高。在支持度方面，受訪的登記選民被問到「如果今天選舉，你會投給誰」，有49％受訪選民投給川普，投給拜登的只有43％，相比辯論一週前的結果，川普支持率上升3個百分點。

74%受訪選民認為拜登年紀太老，不適合擔任總統，較辯論前增加5個百分點。當中民主黨支持者對於拜登的高齡疑慮在一週內上升8個百分點，達到59%，獨立選民方面則為79%，已接近共和黨支持者的看法。

值得注意的是，民主黨支持者在辯論前有52%支持拜登，辯論後降至48%，但調查卻顯示整體受訪者認為拜登應該選下去，原因在於有更多共和黨支持者在辯論後希望拜登繼續和川普競選。

此次民調於6月28日至7月2日透過電話與手機訪問1532名登記選民，誤差約正負2.8個百分點。

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