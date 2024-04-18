西方籲克制 納坦雅胡堅稱「以色列將保衛自己」

以色列總理納坦雅胡17日強調，以色列將自行決定如何保衛自己。（路透資料照）

2024/04/18 07:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗13日對以色列發動大規模無人機和飛彈襲擊，中東緊張情勢升溫，西方國家紛紛呼籲以色列政府保持克制。對此，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）17日表示，以色列將自行決定如何保衛自己。

據《路透》報導，美國、歐盟和七大工業國集團（G7）都已宣布，計劃對伊朗實施更嚴厲制裁，此舉被視為旨在安撫以色列，遏止以國首度對伊朗發動直接攻擊。

請繼續往下閱讀...

伊朗政府此前公開表示，攻擊以色列是為了報復4月1日伊朗駐大馬士革大使館鄰近區域遭到致命空襲，並強調事件已經結束；但若以色列執意報復，「伊朗將再次採取積極回應」。

納坦雅胡會見了德國和英國外交部長，兩人在衝突升級後趕赴以色列，試圖防止中東的對抗升級為區域衝突。

納坦雅胡辦公室17日表示，他感謝德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）和英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）的支持，同時告訴他們：「我想明確表示，我們將做出自己的決定，以色列將採取一切必要措施保衛自己。」

卡麥隆早前透露，現階段以色列「顯然」計劃對伊朗的飛彈和無人機攻擊展開報復。

貝爾伯克則表示，局勢升級「對任何人都沒有好處。對以色列的安全沒有好處，對仍在哈瑪斯手中的數十名人質沒有好處，對加薩受苦的民眾沒有好處，對伊朗政權治下的人們也沒有好處。」

以色列空軍17日晚間證實，戰機已對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的「恐怖基礎設施」發動空襲，引發外界對以色列北部邊境衝突進一步升級的擔憂。黎巴嫩真主黨長期獲得伊朗支持。

華府表示，計劃在未來幾天對伊朗實施新的制裁，並預計其盟友也將跟進。

歐盟外長16日臨時召開線上會議，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會後表示，27國一致譴責伊朗對以色列發動史無前例的攻擊，並重申對以色列的安全承諾，決意防止衝突升高；同時也敦促納坦雅胡政府謹慎行事，防止衝突蔓延為全面戰爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法