世界衛生大會5/27登場 美助卿預告會再次發聲挺台參與

美國國務院東亞及太平洋事務助卿康達4月30日表示，美國將再次發聲支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。（法新社）

2024/05/01 11:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）5月27日將在瑞士日內瓦登場，美國國務院東亞及太平洋事務助理國務卿康達（Daniel J. Kritenbrink）4月30日在「美國對台政策」聽證會上表示，美國很快會再次發聲支持台灣以觀察員身分參加，去年有22國支持美方立場，預期今年會有更多國家支持。

根據《中央社》專電報導，美國聯邦參議院外交委員會東亞、太平洋與國際網路安全小組4月30日下午就「美國對台政策」舉行聽證會，國務院東亞及太平洋事務助理國務卿康達開場即表示，中國扭曲聯合國大會2758號決議。

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康達指出，聯合國第2758號決議不構成聯合國對台最終政治地位；不影響各國在對台關係上做出主權決定；不排除台灣有意義參與聯合國體系或其他多邊論壇。康達強調，「第2758號決議既未支持、也不『等同』及『反映』對北京『一中原則』的共識」。

他在回應外交委員會主席卡定問題時提到，美國一直以來都維持相同立場，「支持台灣參與不涉國家地位的國際組織」，以及讓台灣有意義地參與需要具備國家地位的國際組織，對於今年即將舉辦的世界衛生大會，康達指出，美國很快會再次發聲，有如過往每年的做法，「支持台灣以觀察員身分參與世衛大會」。

據悉，我國衛福部長薛瑞元上月29日表示，台灣目前尚未收到WHA邀請函，但會持續爭取參與WHA，此外，WHA大會今年將討論全球防疫，並有望通過大流行協議（Pandemic Agreement），這項協議除了會員國外，也可以設觀察員，台灣會爭取以觀察員身分參與這項協議，為全球防疫貢獻力量。

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