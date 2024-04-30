聯合國監察員：北韓製飛彈襲擊烏克蘭哈爾科夫

聯合國制裁監察員指出，一塊在烏克蘭哈爾科夫市尋獲的飛彈碎片，經證實是北韓火星-11型彈道飛彈殘骸。（歐新社資料照）

2024/04/30 14:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國制裁監察員在一份提交給安理會的報告中指出，今年1月一塊在烏克蘭哈爾科夫市（Kharkiv）發現的俄軍飛彈碎片，經證實是北韓火星-11型（Hwasong-11）彈道飛彈遺留的殘骸。

據《路透》報導，在提交的32頁報告中，聯合國制裁監察員得出如下結論，「2024年1月2日襲擊烏克蘭哈爾科夫的一枚飛彈，其回收的碎片是來自北韓的火星-11型系列飛彈」。

請繼續往下閱讀...

制裁監察員指出，此舉違反了聯合國對平壤實施的武器禁運。自2006年以來，北韓因不斷發展彈道飛彈與核武，受到聯合國嚴厲制裁，且相關措施近年來持續加強。

3名制裁監察員本月稍早前往烏克蘭查驗飛彈殘骸，沒有發現任何證據表明飛彈由俄羅斯製造；但他們同時「無法獨立鑑定飛彈是從哪裡發射，或是由誰發射」。

3人在25日提交給安理會北韓制裁委員會的報告中附註，「烏克蘭當局提供的彈道資料顯示，它（飛彈）是自俄羅斯境內發射」。

俄羅斯及北韓駐聯合國代表團均未立即對制裁監察員提交的報告做出回應。美國和其他西方國家長期指責北韓向俄羅斯供應武器，進而投入侵略烏克蘭的軍事活動。

1月2日襲擊發生後數天內，哈爾科夫地方檢察官辦公室便曾向媒體展示該飛彈的碎片，稱其與俄製飛彈型號完全不同，「這可能是北韓提供的飛彈」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法