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談判未果！ 哥倫比亞大學對示威學生祭出停學處分

美國紐約哥倫比亞大學29日開始對拒絕拔營、離開校區的示威學生祭出停學處分。（法新社）

美國紐約哥倫比亞大學29日開始對拒絕拔營、離開校區的示威學生祭出停學處分。（法新社）

2024/04/30 14:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國境內至少50所大學近日爆發反加薩戰爭抗議潮，學生發起靜坐並在校園內紮營，要求校方對以色列及其相關機構「抵制、撤資、制裁」。紐約哥倫比亞大學（Columbia University）29日開始對拒絕拔營的示威學生祭出停學處分；校方稍早證實，與親巴勒斯坦示威者的談判陷入僵局，未能讓事件和平落幕。

綜合媒體報導，示威學生近日在哥大校園內搭起帳篷，抗議以色列對加薩走廊發動戰爭。哥大校長夏費克（Nemat Minouche Shafik）在聲明中強調，校方高層已與示威主辦方展開數天談判，卻始終未能勸說示威學生撤離。

校方29日上午向抗議陣營寄出通知函，警告當天下午2時前若不願清空營地並簽署一份表格承認其參與活動，示威學生將被停學，且沒有資格以良好成績完成本學期學業。

哥大發言人在29日晚間坦言，「我們已開始對學生施以停學處分，作為力保我們校園安全的下一階段行動一環。」

代表哥大教職員的理事會執行委員會日前發出聲明表示，稱夏費克及其團隊採取的行動和決策，包括通報警察、在未諮詢教職員的情況下允許警方逮捕學生，已對哥大造成傷害，「教職員對校長的領導能力徹底失去信心」。

夏費克稍早聲稱，哥大不會放棄與以色列軍事支援有關的資產，但願意對加薩的衛生和教育進行投資，同時承諾讓哥大的投資項目更加透明。

抗議陣營先前矢言繼續在紐約曼哈頓校園紮營，直到哥大達成3大訴求為止，包括撤資、大學財務透明，以及不懲處參與抗議的師生。

一名學生在下午2時期限過後召開的記者會上宣讀聲明，「與3萬4000名巴勒斯坦人失去性命相比，這些令人厭惡的恐嚇策略毫無意義……在哥大達成我方訴求或被強制搬遷前，我們不會離開。」

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