擋下中資紫光侵台關鍵人是她！許美華曝光一段未公開祕辛......

許美華透露，其實2016年不只國民黨，就連民進黨財經幕僚都認為可以讓中資紫光以「小額開放」方式入股。（路透檔案照）

2024/05/20 19:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（20日）總統蔡英文正式卸任，不少支持者表示不捨，感謝她過去8年帶領台灣擺脫對中依賴，成功走向世界。2015、2016年參與反紫光運動的科技專家許美華特別在今天曝光當年沒公開過的故事，原來當時最後拍板、拒絕開放中資入股台灣IC設計的政治人物就是小英總統！

前總統馬英九政府2015年有意開放中資入股台灣IC設計產業，中國紫光集團磨刀霍霍對準台灣，引起各界疑慮與反彈，當時有多名專家學者發起連署反對此事，而最終也順利擋下紫光。當年也參與反對連署的許美華，今天特別在臉書發文透露，其實蔡英文就是當年擋住中資紫光的關鍵人物。

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許美華表示，「這是從沒公開過的故事。時序回到2016年初，小英在1月16日剛當選總統，民進黨在立院拿下68席單獨過半，我們奇遊團（自嘲自己是奇怪的遊說團體）在選後的反中資紫光抗爭，遊說對象就集中到全面執政的民進黨。就在我們持續不斷的曝光議題、倡議發聲，還有實際接觸眾多政界、業界、學界的遊說行動後，很多人都聽到我們憂慮的聲音了。」

「但是，全力想要為中資敲開大門的紫光/聯發科聯盟，當時的遊說行動比我們更強大，起步也比我們更早。遊說行動過程中，我們非常意外，因為我們見過的每一個人，聯發科幾乎都已經掃過一遍了，可以想像，他們也見過許多我們沒有見到的人。幾個月的遊說行動下來，我們明確知道，開放中資入股台灣IC設計，已經是國民黨、民進黨兩黨核心財經團隊一致的共識，520交接之後的英政府，很快就會對外宣布開放政策。而且，我們很清楚，民進黨上台後的決策導向，是紫光/聯發科聯盟建議的方向，也就是我們覺得最笨最糟糕的『小額開放』。」

「（當時的）民進黨財經幕僚認為，『小額開放中資入股』是回應支持跟反對兩方意見的折衷方案，大家都各退一步，在政府制定『嚴格管理』的配套措施下，這是『雙贏政策』。其實，說『雙贏』也沒錯，只是，台灣沒有贏，是中國贏兩次！因為中資可以用最少的成本，就搬走台灣IC設計的命脈。對我們來說，經過了好幾個月的艱辛抗爭，竟然走到這一步，爭取到的是我們覺得最糟的結果，官員還跟你說『配套、雙贏』，簡直是『要哭沒目屎』。」

「眼看520就要到了，情勢危急、箭在弦上，我們能怎麼辦？當時已被任命為新任閣揆的林全、民進黨財經決策要角龔明鑫，還有其他許多民進黨政治人物，我們都去拜會了，但其中只有少數幾位傾向支持我們，台南立委王定宇是最堅定支持我們的一位。然而，民進黨行政團隊和財經智庫的態度都很明確，要用所謂的『小額開放、有效管理』回應以聯發科為首的業者要求。我們還能向誰求救？沒有別人了，最後只剩小英，她就是我們的最後一線希望了。」

「透過與小英非常有互信的民間友人J，他確認可以幫我們安排一個會面機會。但是，我們應該由誰出面去談，才最能說服小英、最有勝算？我們只有一次機會，不能浪費。四位教授（指李忠憲、林盈達、林宗男、張順志）嗎？我們自己反覆思考，覺得教授出面不夠有說服力，希望開放中資入股的對方，可是聯發科蔡董（蔡明介）這樣的業界重量級人物，我們需要同樣是業界高層的X出面，才有可能說服小英。」

「不過，這個擋下中資紫光、影響台灣IC設計命脈的會面，事前的安排，我跟教授戰友們都非常緊張。因為我們很怕X的身分曝光，會變成下一個許文龍，我們就真的對不起他了。雖然還沒上任，但小英要與任何人會面的公務行程，都會先登記在冊，公司、名字白紙黑字的放在準總統的行程表上，雖然只有少數幾個人看得到，但都代表X個人身分可能被洩漏的潛在風險。」

「於是，我們請J幫我們想辦法，他跟小英只講一件事，『這位業界人士不是為了自己的利益來見你的，相反的，他來見你，是冒著公司可能被中國修理的高度風險，所以他的名字不能列在你的行事曆上，我也不能先告訴你，他是誰。但是我保證，他要跟你談的事情，對台灣非常重要，值得你花點時間聽他說』。小英聽完很同理我們的難處，於是，就在小英會前不知道來者是誰、極度保密的情況下，X跟小英在民進黨中央黨部的黨主席會議室見面了。在此之前，X跟小英、民進黨都沒有私交，這是他們兩人第一次見面。」

許美華表示，這位不願具名的X是位大老闆，為了與贊成紫光入股方辯論，X特別為奇遊團一字一句敲出條列式的完整論述說帖，這份說帖後來被奇遊團戲稱為「武林秘笈」，「這份『武林秘笈』，在這關鍵的會議剛好派上用場。X拿出滿滿兩張A4紙的『武林秘笈』，從第一點到最後一點，一條一條解說給小英聽......X當時還有點擔心，小英是總統，會願意聽這麼深入、複雜而專業的論述嗎？沒想到，會議過程中，小英不但很有耐心，而且還非常專注的，從頭到尾聽完整個論述。整場會議，小英神色凝重，還問了好幾個切中要害的問題。」

「聽完X用業者身分現身說法，講出他內心最深沉的憂慮，小英完全懂了。會議比原先設定時間一延再延，門外幕僚多次開門進來打斷會議，小英都回說『這個會議還沒結束，請再給我一點時間』。會議最後，小英緩緩說出我們等了半年的那句話，『X先生，這個您放心，我們不會開放！』小英當場打了幾個電話，給行政及立法團隊的重要相關人士，明確指示『不開放中資入股台灣IC設計』。小英打給誰？名字我先保留，他們可能到現在看到這裡，才恍然大悟當時接到小英電話，是怎麼回事。那個當下我們知道，我們、台灣擋下中資了，紫光bye-bye。半年睡不好的我，那天晚上終於可以好好睡一覺了。」

「因為小英拍板，原本要小額開放的政策回到原點，禁止中資入股台灣IC設計的規定維持不變。這是一個決定「不改變」的重大決策，表面上小英政府什麼都沒做，但是在我心目中，這肯定是小英八年任期，對台灣影響最深遠的政績之一。小英不會不知道，當時整個風向，社會、輿論、站出來的業者，是一面倒的歡迎中資，甚至連民進黨執政團隊都已經決定小額開放。她聆聽我們逆風的訴求，支持我們不受歡迎的判斷，這個決策一點也不容易，需要高度的政治智慧和勇氣。以這件事來說，小英不是一般的政客，她是有理念、敢承擔的政治家。」

最後許美華說：「我知道許多台派覺得小英有些事沒做好，對她有很多批評，對小英，我也不是每件事都贊同。但是，想到台灣曾經被紫光逼到站在懸崖邊的絕望，我永遠感謝小英那天勇敢的決定，雖然她可能會覺得，那就是她當總統該做的事。在8年後的520這天，我想說，『蔡英文總統，謝謝你當年相信我們，謝謝你跟我們一起守下台灣的IC設計。這份感激，我會記一輩子。』」

許美華透露，2016台灣成功擋下中資紫光入股台灣IC設計，關鍵人物就是蔡英文。（資料照）

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