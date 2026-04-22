李乾龍案竟是「黑金組」偵辦！律師驚：被害人轉被告？

國民黨副主席李乾龍。（資料照）

國民黨副主席李乾龍傳座車遭人裝設定位追蹤器，還收到恐嚇信，雖然李乾隆本人不想報案、提告，但警方已依恐嚇及妨害秘密罪嫌報請檢方偵辦，新北地檢署也已分他字案，交由黑金專組偵辦。對此，律師陳君瑋聽到「黑金組」後驚呼，難道檢方覺得這之中「事有蹊蹺」？有沒有可能最後「被害人轉被告？」

國民黨文傳會主委尹乃菁日前跳出來指控民進黨在李乾龍的座車裝追蹤器，還對總統賴清德叫囂「等著天天去法院報到」。不過李乾龍本人被問到此事時連忙否認，警方第一時間聯繫，李乾龍也婉拒報案，讓外界看了霧煞煞，綠營反過來譏諷藍營又想「自導自演」。

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雖然李乾龍看起來想息事寧人，不過尹乃菁卻加油添火，加碼爆料稱他們還收到恐嚇信，由於這屬於非告訴乃論罪，因此新北地檢署已經有所動作，並於20日分他字案，交由黑金專組檢察官偵辦。

對此，陳君瑋21日在臉書發文驚呼：「李乾龍座車裝追蹤器及恐嚇案，新北檢黑金專組負責查辦！黑金組專門辦『黑道』、『重大金融』、『重要官員』，新北派出黑金組來查案子，大砲打小鳥？還是新北檢覺得事有蹊蹺？此罪『非告乃』，李乾龍主張『被恐嚇』，會不會從被害人轉變成『恐嚇公眾罪』，被害人轉被告？讓我們繼續看下去！」

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