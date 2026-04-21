好天氣倒數！週四午後變天 「雷雨連3天」範圍曝光

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

把握明天好天氣！中央氣象署預報，明天各地還算穩定、溫暖，但週四（23日）中午過後會變天，一直到本週六（25日）晚上天氣才逐漸穩定，這三天西半部連續有大雨、雷雨發生。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天各地大多晴到多雲，僅東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東北部及東部有局部短暫陣雨，其它山區有零星短暫陣雨，天氣穩定。

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「週四中午過後變天，之後連續有鋒面通過、東北季風增強，以及華南雲雨區東移，連續三天天氣都很不好」，黃恩鴻表示，週四上午起雲量開始變多，下午開始到週五整天，中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部短延時大雨，其它地區也轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻說，週五（24日）中南部地區也有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，其它地區也有局部短暫陣雨或局部雷雨，雨區比較偏向南部，且仍有東北季風持續影響，各地天氣較涼。

黃恩鴻指出，週六雖然鋒面通過了，但仍有東北季風及華南雲雨區也東移，西半部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其它地區也有局部短暫陣雨，要直到週六晚上各地天氣才逐漸回穩。

黃恩鴻說，週日（26日）起到下週二天氣類似，東北季風減弱，各地氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

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