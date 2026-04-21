地圖曝光！非洲「這3國」卡總統專機 賴清德出訪史瓦帝尼被迫暫緩

台灣非洲友邦史瓦帝尼，與塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3個非洲島國間的位置。（本報製圖）

由於中國介入施壓，總統府今（21日）傍晚發布，總統賴清德原訂明（22日）出訪非洲友邦史瓦帝尼暫緩，並說明因專機航程途經的塞席爾等3個非洲國家，無預警取消飛航許可，由於史瓦帝尼是非洲內陸國，而這3國家位處非洲大陸外海，總統專機要到史國，一定得經過這三國的飛航情報區，無法繞飛，不得不臨時暫緩出訪。

總統府在總統府臨時記者會說明，取消台灣總統專機飛航許可的國家，皆是位於印度洋的非洲島國，分別塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）。

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國安會秘書長吳釗燮今傍晚在總統府臨時記者會上說，原先採取直飛考量，也是為了避開中東戰事風險。史瓦帝尼位於非洲東南沿岸地帶，會途經塞席爾、馬達加斯加、模里西斯這三國飛航情報區，先前已按照國際慣例順利取得所有國家飛航許可，近日遭無預警取消，狀況極為罕見。

國安官員進一步指出，根據我方與友方掌握情資，中國是對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓，威脅撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等「經濟脅迫」，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可。三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消。

綜合外媒報導，這3國早在1970年代陸續與中國政府建交，至今維持著穩固的邦交關係，同時在經貿、戰略、基礎設施等領域有密切合作。

非洲大陸東南部的史瓦帝尼，與上述3國並不相鄰且距離遙遠。以史瓦帝尼為基準，塞席爾位於東北方，約3000公里外的印度洋上；模里西斯則位於史瓦帝尼東方，約2000公里左右的印度洋上；馬達加斯加位於史瓦帝尼東北方，2國距離約1500公里，之間隔著莫三比克海峽。

據悉，塞席爾全島面積約450多平方公里、總人口僅10萬人左右，雖是非洲面積最小的國家，卻名列非洲高收入國家前半端，經濟支柱以觀光、漁業、離岸金融中心為主；模里西斯則是非洲面積第3小的國家，總人口約130萬人，從農業轉型成功後，成為非洲少數經濟穩定的國家之一，經濟支柱包含觀光、紡織製造業、離岸金融中心等。

全島面積約59萬2800公里、國土在3國之中最大的馬達加斯加，長年以豐富的自然生態與天然資源聞名於世，然而該國經濟發展相對落後，目前仍屬於是低度開發國家，國民大多從事農業、礦產或輕工業，為世界最大的香草生產與出口國。

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