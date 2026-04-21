非洲3國取消賴清德專機飛航許可 國安官員：中國威脅撤銷鉅債豁免

總統賴清德。（資料照）

由於中國介入施壓，賴清德總統明率團訪問史瓦帝尼行程被迫暫緩。國安會秘書長吳釗燮今傍晚在總統府臨時記者會上說，原先採取直飛考量，也是為了避開中東戰事風險。史瓦帝尼位於非洲東南沿岸地帶，會途經塞席爾、馬達加斯加、模里西斯這三國飛航情報區，先前已按照國際慣例順利取得所有國家飛航許可，近日遭無預警取消，狀況極為罕見。吳並說，這是受到北京壓力，我方經過慎重評估後，決定暫緩總統出訪的計畫。

國安官員進一步指出，根據我方與友方掌握情資，中國是對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓，威脅撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等「經濟脅迫」，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可。三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消。

請繼續往下閱讀...

國安官員並說，實務上按照國際民航規範以及慣例，除非有明顯惡意、安全上威脅，對於類似飛越FIR並不能無故拒絕，因為這會嚴重衝擊飛航安全，例如長航程班機可能因此遭遇無備降場等飛安威脅等。這種臨時撤銷的決定，國際罕見。

官員同時強調，這種透過政治、經濟施壓第三國，使其改變飛航許可決定的主權行為，用以打壓其他國家的國際往來，由於涉及干涉他國內政、衝擊飛安這樣的普世原則，中國無視於國際規則和秩序的粗暴做法，也是史上僅見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法