中國阻撓賴清德出訪友邦 綠委曝2重點：惠台措施是毒藥裹糖衣！

總統賴清德。（資料照）

因中共施壓第三國臨時取消飛航許可，我國總統賴清德原定22日出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程被迫暫緩。民進黨立委林俊憲直言，中共才宣布所謂「惠台措施」讓藍白部分人士爭相「謝主隆恩」，反手又搞這齣把戲，讓台灣在國際處境越發艱困，「到現在還在槍口對內的人，也不用再跟他浪費時間，因為那根本就不是自己人！」

林俊憲21日晚間在臉書發文，「從賴清德總統出訪史瓦帝尼遭中國刻意阻撓一事，有兩點值得我們關注。第一，模里西斯、馬達加斯加、塞席爾臨時取消賴總統專機航權。這些國家的共通點是在經濟上都高度依賴中國，而中國正是利用這種經濟依附關係，在關鍵時刻轉化為脅迫的工具，達成其政治利益。

請繼續往下閱讀...

「況且從長期來看，中國的經濟援助不利於受援國的發展，而中國也已經展示，這隨時會變成架在脖子上的武器。對比前陣子鄭麗文赴北京『面聖』後，宣稱帶回的經濟惠台政策，我想已經不言而喻。」

他接著說：「第二，這麼粗暴介入他國內政的手段過去從未出現，為何中國選在這個時機？我想，所謂鄭習會後釋出的惠台措施，民進黨一項都沒有接受，因為我們知道這是裹著糖衣的毒藥。這次阻撓出訪，就是在回應我們『不吃這套』的反制手段。」

「中國向來玩兩面手法，軟的不行就來硬的，在釋出善意與散播恐懼之間來回切換，但不變的，始終是它對台灣的野心。透過干預出訪來製造社會對政府的懷疑與不信任，正是中國想達到的效果。當台灣人從來就不是一件容易的事，國際處境越是艱困，我們越要團結一致。所以，到現在還在槍口對內的人，也不用再跟他浪費時間，因為那根本就不是自己人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法